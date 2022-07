Det var för ett par år sedan som Antonija Mandir, 26, och Oliver Hunt, 27, träffades ute på en nattklubb i Stockholm. Tidigare har Antonija varit tillsammans med Jack Stengel Dahl som hon träffade i Ex on the beach 2017. Oliver var då tillsammans med Denise Desmond som han träffade i Temptation Island samma år. Tillsammans har de dottern Leona.

Paret har flitigt uppdaterat sina Instagramkonton med kärleksfulla bilder från sin gemensamma vardag. Det var därför det för många kom som en chock när paret gick ut med att de gått skilda vägar.

Nu berättar influencern Antonija Mandir sanningen om varför det tog slut med Oliver Hunt. Ett beslut på Antonijas initiativ.

Antonija: "Gick för snabbt in i förhållandet"

Direkt efter uppbrottet började flera rykten florera på sociala medier om varför de gått skilda vägar, något hon nu bemöter i ett Youtube-klipp.

– Det som hände var att vi gick in i förhållandet alldeles för snabbt, det visste vi båda. Vi dejtade i ett helt år innan vi kunde säga att vi var tillsammans, säger Antonija Mandir.



Kärleken varade inte för alltid Foto: aantonijamandir / Instagram

De fick även flytta ihop väldigt snabbt. Antonijas pappa behövde nämligen någonstans att bo, då fick han flytta in i Olivers lägenhet varpå Oliver flyttade in till Antonija. Dessutom började paret jobba ihop.

– Vi var så mycket med varandra varje dag. Vi var alltid med varandra och fick aldrig tid att utforska varandra. Vi började jobba ihop vilket var en dålig grej vi inte borde ha gjort. Sen började vi uppskatta varandra mindre och mindre för varje dag som gick.

"Det var inte fejk men vi visade inte allt"

Antonija nämner även att det under en längre tid funnits en del svackor i förhållandet. Ett förhållande som de blev "för bekväma i".

– Vi var väldigt kära, det var väldigt romantiskt. Det vi visat upp var inte fejk men vi visade inte allt. Så när vi gjorde slut blev många chockade. Vi trodde vi skulle vara tillsammans för hela livet, men vi hade även olika framtidsplaner.

Hon avslutar med att berätta att hon just nu vill lära sig att vara ensam innan hon satsar på ett liv med en ny partner, och drömmar om barn och giftermål – något hon själv värderar högt.