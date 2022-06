Oliver Hunt bryter tystnaden efter uppbrottet från Antonija Mandir

Det var för ett par år sedan som Antonija Mandir och Oliver Hunt träffades ute på en nattklubb i Stockholm. Antonija har berättat att hon stod i baren och skulle beställa shots då hon plötsligt hamnar bredvid Oliver. Duon hade tidigare sprungit på varandra men denna gång slog det gnistor.

Bildkälla: Instagram

Antonija hade tidigare varit tillsammans med Jack Stengel Dahl som hon träffade i Ex on the beach 2017. Oliver å andra sidan var samtidigt tillsammans med Denise Desmond som han träffade i Temptation Island samma år. Tillsammans har de dottern Leona.

Paret har flitigt uppdaterat sina Instagramkonton med kärleksfulla bilder och stories från sin gemensamma vardag. Det var därför det för många kom som en chock när paret gick ut med att de gått skilda vägar.

Det hela var inte ett gemensamt beslut utan på Antonijas initiativ.

Antonija publicerade ett inlägg där hon skrev att hon behöver vara själv och trivas i sitt eget sällskap innan hon ger sig in i en relation.

Oliver Hunt: "Tack"

På Instagram har Oliver nu publicerat en video där han tackar sina följare för stödet han fått efter uppbrottet.

Oliver tackar sina följare. Bildkälla: oliverhunt/Instagram

"Ett megatack till er alla som skrivit fina saker. Jag hör er och ser er, det uppskattas", skriver han.

Nu haglar kommentarerna in på Olivers Instagram och en kommentar som fått över 400 likes är från en följare som skrev:

"Beklagar! Du har satt nivån högt för oss män hur man ska vara. Lycka till i fortsättningen".



Vi hoppas att båda parter under omständigheterna mår bra.