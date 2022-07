Huma Abedin är Bradley Coopers nya flickvän

Bradley Coopers nya flickvän heter Huma Abedin

Skådespelaren Bradley Cooper, 47, har en ny flickvän! Han är nu ihop med Huma Abedin, 45.

Huma jobbade tidigare med Hillary Clinton och har varit gift med politikern Anthony Weiner.

Enligt källor till Page Six så har Bradley Cooper och Huma Abedin dejtat varandra de senaste månaderna. Och den som fixade ihop Bradley Cooper och Huma Abedin var ingen mindre än Vogues legendariska chefredaktör Anna Wintour, som är nära vän till både Bradley och Huma.

– Anna var absolut matchmaker. Hon är bästis med Bradley och avgudar Huma, säger en källa till Page Six.

Bradley Coopers nya flickvän Huma Abedin. Bildkälla: Stella Pictures

Bradley Cooper har barn ihop med supermodellen Irina Shayk

Bradley Cooper var tidigare ihop med supermodellen Irina Shayk. Tillsammans har de dottern Lea De Seine Shayk Cooper, 5. Bradley och Irina gick skilda vägar 2019.

Innan Bradley blev ihop ihop med Huma Adebin så dejtade han skådisen Dianna Agron.

– Bradley dumpade Dianna och började dejta Huma. De har träffats i ett par månader och hållit väldigt låg profil. De är perfekta för varandra. De är bägge intresserade av makt och politik, säger en källa vidare till Page Six.

Bradley och Huma anlände till Met-galan ihop den 2 maj 2022, men höll då avstånd till varandra och fotograferades inte ihop på röda mattan.

Bradley Cooper på Met-galan. Bildkälla: Stella Pictures

Huma Abedin var tidigare gift med skandalpolitikern Anthony Weiner

Man kan minst sagt säga att Huma har gjort sig ett uppåtköp genom att dejta Bradley Cooper.

Hennes ex-make Anthony Weiner är politikern som dömdes till 21 månaders fängelse år 2017. Detta då han hade skickat sexmeddelanden till en minderårig flicka.

– Jag fick mitt hjärta utdraget, stampat på och förnedrat. Jag levde i skam under så lång tid. Jag var i ett extremt trauma, har Huma berättat i en intervju med The Cut.

Skandalpolitikern Anthony Weiner har suttit i fängelse efter att ha skickat sexmeddelanden till en minderårig flicka. Bildkälla: Stella Pictures.

Huma Abedin fick stöd av Anna Wintour under svåra tiden

Huma sa att hon fick mycket stöd av Anna Wintour under den svåra tiden.

– Att bara vara ute och hänga med henne, då kände jag mig ganska normal och älskad, sa Huma i intervjun.

I november lanserade Huma Abedin sin självbiografi "Both/And: A Life in Many Worlds" och i intervjun med The Cut berättade Huma, som är rättrogen muslim, att hon hade sex för första gången i livet när hon som 32-åring hade gift sig med Anthony Weiner.

I samma intervju avslöjade Huma att hon och Weiner var i slutfasen av sin skilsmässa.

Abedin och Weiner bor idag i samma hus i New York. De har den 10-årige sonen Jordan tillsammans.