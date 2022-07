Paows hårda känga mot Hanna Friberg: “Falskaste…”

Allas vår realitydrottning Paulina "Paow" Danielsson har varit med om några minst sagt händelserika månader.



I juni tog det slut mellan henne och expojkvännen Alexander Zobel, efter drygt ett år tillsammans. Paret hade blivit oense när Zobel åkt på ett bröllop i Danmark, som hon själv inte blev medbjuden till för att hon pratat illa om landet, enligt Paow själv. Därefter ska han ha avslutat relationen på telefon, efter en radiotystnad på fyra dagar.

Det här är Paows nya flört på Rhodos

Men Paow verkar inte ha hängt läpp över det avslutet alltför länge. Efter uppbrottet begav sig Paow till Rhodos på festresa.

Väl i Rhodos dök hon flitigt upp på bild med den 24-årige bartendern Alexander Wallengren, som jobbar på Pepes Bodega på ön. På bilderna ser de sannerligen ut att uppskatta varandras sällskap på ett mer än vänskapligt vis.

Paow släpptes inte in i USA: "Sugarbabe..."

Därefter bar det av till USA för Paow.

Men otursamt nog för realitystjärnan så kom hon aldrig in i landet, eftersom gränskontrollen inte släppte in henne.

"På väg hem igen då de är riktiga rövhål i gränskontrollen i USA. Försökte pressa mig att säga till att jag var där och tjänade pengar som "sugarbabe" och tog min telefon. Låste in mig med 40 mexikanare i över 24 timmar och försökte pressa mig i omgångar", skrev en upprörd Paow på Snapchat.

Paow om Hanna Friberg: "Den falskaste..."

Nu är Paow hemma i Sverige igen – och verkar inte ha lämnat dramat bakom sig i Amerika. På hemmaplan gästar Paow vännen och influensern Josefin Ottossons Youtubekanal.

I det nya klippet kör vännerna en lek som de kallar för “Svara eller svälj”, vilket innebär att de måste svara på följarnas intima frågor eller ta en shot med vodka. Och med facit i hand verkar de förutsättningarna sannerligen få profilerna att öppna upp sig och bjuda på både en och annan smaskig detalj.

En fråga Josefin läser upp lyder: “Vem är den falskaste influensern enligt er?

Foto: Youtube/Josefin Ottosson

Josefin väljer att dricka hellre än att svara på frågan, men från Paow kommer svaret fort:

– Hanna Friberg.

Paow om Hanna Friberg: "Hennes kille har velat ligga med mig i typ tio år"

Paow berättar vidare att hon inte känner Hanna Friberg men att hon ändå stör sig på hennes sätt. Utöver det passar hon också på att ge influensern ytterligare en hård känga:

– By the way, hennes kille har velat ligga med mig i typ tio år, så…

Hanna Friberg har tidigare varit med om att hennes kille har varit otrogen mot henne. Men huruvida Paow vill antyda någonting liknande med sitt uttalande eller ej framkommer inte.

