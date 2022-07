Paow försökte resa till USA – blev inlåst och förhörd: "Sugarbabe"

Det har varit ett par minst sagt händelserika månader för allas vår realitydrottning Paulina "Paow" Danielsson.

I juni tog det slut mellan henne och expojkvännen Alexander Zobel, efter drygt ett år tillsammans. Paret hade blivit oense när Zobel åkt på ett bröllop i Danmark utan henne – en tillställning hon själv inte blev medbjuden till för att hon snackat så mycket skit om landet, enligt egen utsago.

– Och han ringde inte på fyra dagar. Sen gjorde han slut. Jag tror att han har träffat någon annan. Men jag blev inte så sårad, men lite ledsen. Det känns ganska skönt, it is what it is, sa Paow om uppbrottet.

Här kan du läsa mer om Paows uppbrott från Alexander Zobel.

Romansen med bartendern på Rhodos

Efter att förhållandet tog slut med Alexander Zobel begav sig Paow till Rhodos för lite välbehövd fest. Väl där dök hon flitigt upp på bild med en och samma kille, den 24-årige bartendern Alexander Wallengren från Borås som just nu jobbar på Pepes Bodega på Rhodos.

Om turturduvorna har fortsatt fördjupa sin relation på distans eller om de låtit flingen rinna ut i sanden har inte Paow kommenterat. Vad som däremot är säkert är att hon lämnat Rhodos för USA.

Kattpaow: "Låste in mig med 40 mexikanare"

Eller ja, det var i varje fall planen. Men på sin Snapchat berättar Paow att hon stötte på trubbel när hon skulle ta sig in i landet. Gränskontrollen tog nämligen in henne till förhör och pressade henne på svar om sitt yrkesval.

När de inte fick ut vad de ville låste de in henne i över 24 timmar, enligt egen utsago.

"På väg hem igen då de är riktiga rövhål i gränskontrollen i USA. Försökte pressa mig att säga till att jag var där och tjänade pengar som "sugarbabe" och tog min telefon. Låste in mig med 40 mexikanare i över 24 timmar och försökte pressa mig i omgångar", skriver en upprörd Paow på sin Snapchat.

Foto: Snapchat/kattpaow

När Paow inte kom in i USA fick hon ändra om sina planer, och satte kurs mot Sverige igen. Men då på ett betydligt sämre humör.

"Inte duschat på 40 timmar samt suttit "häktad". Om jag är taggad på att duscha? Jo tack. Snart tillbaka i Sverige", skriver hon på Snapchat.