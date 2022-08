Gunilla Persson ryter ifrån efter kroppskommentarerna: ”IDIOTER”

Realitystjärnan och forna Hollywoodfrun Gunilla Persson, 63, har sannerligen en hel del järn i elden. Utöver sin medverkan i tv och media på olika vis uppdaterar hon även flitigt sina egna sociala kanaler.

Gunilla har gång på gång chockat svenska folket med sina oväntade reaktioner och sitt unika sätt i tv – och Instagram är inte heller ett undantag.

Nu får hon nog en och annan följare att sätta kaffet i halsen, när hon ger dem en utskällning som hette duga!

"Visa benen"

På sociala medier och i tv-rutan är Gunilla Persson inte direkt oblyg och bjuder gärna på sig själv. Och någonting som Gunilla mer än gärna bjussar på är en vy av hennes ben, som hon är mycket nöjd med.

Den trogna Svenska Hollywoodfruar-tittaren har nog inte glömt vad Gunilla ser som sina främsta tillgångar… Än idag är stjärnan mycket stolt över sina ben och visar gärna upp dem.

Men det verkar inte alla Gunillas följare uppskatta lika mycket som realityprofilen själv.

“För gammal för att ha kortkort och visa benen”, menar Gunilla att hon fått till respons.

Gunilla Persson rasar: “IDIOTER och NÄTHATARE”

Och det är sannerligen ord och inga visor när Gunilla Persson ger svar på tal.

“IDIOTER och NÄTHATARE”, kallar hon kritikerna i ett inlägg på Instagram och fortsätter:

“If you have it flaunt it! Det säger jag hela tiden till Erika”.

Dottern Erika Persson har också ett stort konto på Instagram, där hon delar uppseendeväckande inlägg inför sina nästan 60 000 följare.

Och Erika verkar minst sagt ha tagit till sig av sin mammas råd och visar oblygt upp sig på sitt konto. Men ibland upprör även hennes bilder. Du kan läsa mer om Erikas bilder som oroade följarna här.

Gunilla Persson: "40+ och ful eller 60+ och vacker"

Vidare rasar Gunilla Persson på följarnas kommentarer om hennes ålder.

“Vad har ålder med saker och ting att göra egentligen?”, frågar hon sig och fortsätter:

“Vad är bäst om du arbetar framför kameran att vara 40+ och ful eller 60+ och vacker?”.

I kommentarsfältet stöttas Gunilla av följare som menar att kritikerna utsätter henne för åldersdiskriminering. Men ytterligare kritiska röster höjs som anmärker på att realityprofilen använder sig av lite väl starka ord, som i sig är diskriminerande.