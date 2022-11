Paow om kärlekslivet: "Nya killen jag dejtade är eskort"

Dokusåpadrottningen Paulina "Paow" Danielsson fyllde nyligen 29 år. Paow, som i skrivande stund befinner sig i Thailand, blev uppvaktad med presenter för nästan 140 000 kronor. Det var en manlig beundrare på OnlyFans som öppnade plånboken på Chanel-butiken i Beverly Hills för Paows skull.

Apropå OnlyFans så är det ju så att Paow är aktiv på sajten, och har ett helt gäng prenumeranter. Paow har blivit riktigt rik på sin OnlyFans – nyligen skrev Nyheter24 om hur hon kammade hem 433 963 kronor bara under augusti.

Paow och Alexander Zobel gjorde slut i somras

Kärlekslivet då? Paow var tidigare tillsammans med den danske jetset-hunken Alexander Zobel, 30. Men paret gick skilda vägar i juni.

I en intervju med Nyheter24 berättade Paow om upprinnelsen till att han dumpade henne. Zobel åkte på ett bröllop i Cannes dit Paow inte var medbjuden. Detta då hon hade skrivit en del mindre trevliga saker om Danmark.

– Han åkte ju på det här bröllopet där jag inte var medbjuden efter vad jag skrivit om Danmark. Och han ringde inte på fyra dagar. Sen gjorde han slut. Jag tror att han har träffat någon annan. Men jag blev inte så sårad, men lite ledsen. Det känns ganska skönt, It is what it is, sa Paow till Nyheter24 då.

Paow och Alexander Zobel gick skilda vägar tidigare i år. Bildkälla: Instagram/kattpaow

Har Paow en ny pojkvän 2022? Nu berättar hon

På Instagram Story berättade Paow nyligen om hur hennes kärleksliv ser ut just nu, något som Tramsfrans var först med att uppmärksamma.

På frågan om hon är tillsammans med någon just nu så svarade Paow – och eftersom det är Paow vi pratar om – så var det givetvis en dramatisk twist på det hela...

"Nä. Jag dejtade en kille här (i Thailand, reds. anm) lite. Som var VÄLDIGT svartsjuk. Visade sig själv att han var manlig eskort och gay. Försökte använda mig för att visa att han inte var bög typ. Sjukt. Höll även på att säga att mitt bodycount var högt. Men antar att det var antalet tjejer han vart med, därför hans var så lågt", skrev Paow.

Paow avslöjar nu lite mer om sitt kärleksliv. Bildkälla: Instagram/kattpaow