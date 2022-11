Enligt oddsen var Nike Sellmar, 27, storfavorit inför Idol-finalen 2022.

Hon är en rutinerad sångerska som är utbildad på Musikhögskolan i Piteå och har musiken som yrke.

Nike Sellmar vinner Idol 2022

Nike vinner Idol 2022. Foto: Claudio Bresciani/TT

Efter en spännande final i Tele2 Arena i Stockholm stod Nike Sellmar som vinnare Idol 2022.

Under finalen framträdde Nike tre låtar. Det egna låtvalet hamnade på "Happier than ever" av Billie Eilish och en favorit i repris från årets Idol-säsong – "Make you feel my love" av Bob Dylan.

När hon korades som vinnare framförde hon vinnarlåten "Anything you say", skriven av Ola Svensson, Jonas Jurström och Viktor Crone.

Förutom den stora äran innebär även Idol-vinsten att Nike får ett skivkontrakt med Universal Music.

Albin Tingwall Idol

Albin kom tvåa i Idol 2022. Foto: Claudio Bresciani/TT

Det var minst sagt en nervös stämning på Globen.

Albin Tingwall gav Nike Sellmar ett tufft motstånd i finalen, men kom tillslut tvåa i det populära underhållningsprogrammet. Han framförde det egna låtvalet "Falling" av Harry Styles och favorit i repris låten från som han framträdde tidigare under Idol vilket var "It must have been love" av Roxette.

Gäster Idol

Idol-juryn Kishti Tomita, Alexander Kronlund, Katia Mosally och Anders Bagge under fredagskvällens final i Idol i Tele2 Arena. Foto: Claudio Bresciani/TT

Pär Lernström ledde Idol i vanlig ordning som programledare och hade med sig sin side-kick Anis Don Demina på scen.

Kvällen till ära, när stapel gick av världens största Idol-final, gästade många kända artister.

Det svenska popundret Benjamin Ingrosso stod på scen, och även världsartisten Charlie Puth, hitmakaren Miss Li samt Eurovision-stjärnan Rosa Linn.