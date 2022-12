Bianca Ingrosso om Pernilla Wahlgrens nya hus: "Asså herregud"

Nyheter24 har tidigare rapporterat om Pernilla Wahlgrens byggnad av sitt drömhus. Idag fyller sångerskan 55 år och igår var barnen Bianca Ingrosso och Benjamin Ingrosso på besök i hennes nya hem.

Pernilla Wahlgrens följare: "Lite mycket å rörigt"

Det har varit en del åsikter gällande Pernillas nya hus och alla följare har inte varit imponerade. Det har vällt in skeptiska kommentarer på hennes Instagram om hennes val av inredning.

Många följare kunde inte låta bli att påpeka att de tyckte att hennes val av framförallt tapeter är ruggigt dåligt.



Vid flera tillfällen har Pernilla själv gått in i kommentarsfältet och försvarat sina val av tapeter, och fått medhåll från andra följare som också tycker Pernillas trivsel är det enda som spelar någon roll.

Här är några av de kritiska rösterna gällande hennes nya hem:





Foto: Instagram

Pernilla Wahlgren har flyttat in i drömhuset med kärleken

Nu har dock Pernilla Wahlgren flyttat in i hennes dröm hem med kärleken Christian Bauer, 55, och igår var barnen på besök för att fira henne.

Bianca Ingrosso om huset: "Asså herregud"

I en story som Bianca Ingrosso la ut på sin Instagram kan man se Pernillas nya drömhus. I bakgrunden hörs en exalterad Bianca som berömmer hennes mammas nya hem.

– Asså herregud mamma, utbrister Bianca.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Pernilla Wahlgren om första natten i huset

Pernilla la även ut en video på hennes Instagram i torsdags där hon skriver om första kvällen i huset och att hennes pappa Hans Wahlgren varit på besök.

''Då har vi FLYTTAT IN...!!! Min älskade stolta pappa var med oss på första take away-middagen i huset FÖRSTA kvällen, när vi ÄNTLIGEN efter slutsamrådet med Lidingö kommun fick ok på att flytta in! Och nu har vi sovit FÖRSTA NATTEN I NYA HUSET...!", skriver Pernilla på Instagram.