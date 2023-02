Norges största influencer la ut drogbild av misstag: "Ger fan i allt..."

En av Norges mest kända influencers med över en halv miljon följare på Instagram, har nu hamnat i hetluften. Kvinnan, som är i 30-års åldern, är även artist och har synts i flera norska tv-program.

I helgen la hon ut en bild från en festkväll där hon poserade framför en spegel med en tjejkompis.

"Livet blir cirka en miljard gånger roligare när man bara ger fan i allt", skrev hon som caption.

Influencerns tjejkompis är även hon en framstående profil med över 70 000 följare. Hon har starka kopplingar till det norska kungahuset, något som har gjort att bilden snabbt blev en snackis på sociala medier.

I sin hand håller hon nämligen en så kallad redline-påse med vad följarna nu gissar innehåller kokain. Efter att bilden började spridas så har bägge tjejerna gjort sina konton privata på sociala medier.

När Bloggbevakning delade bilden på Instagram så rasade kommentarerna in från besvikna följare...

"Troligtvis kokain eller någon annan olaglig substans"

"Usch vad otäckt och usch vad hemskt med droger. Skrämmande att droger är så accepterat idag och går längre ned i åldrarna."

"Don't do drugs people, it makes you really stupid"