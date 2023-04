Tittarna i chock över vad Per Andersson gjorde på Måns Zelmerlöws bröllop: "Fräckt"

Tidigare i veckan annonserades det att Måns Zelmerlöw och Per Andersson ska, för andra gången, sätta upp sin julshow “Tomten och bocken rider igen”. Under 2020 satte radarparet upp "Tomten och bocken" på Hamburger Börs men fick ställa in efter några uppträdanden på grund av restriktionerna som infördes.

Nu blir det revansch för artisten och komikern. Den kommande julshowen kommer de nämligen åka runt med på turné och framföra i arenor som Avicii Arena. I en intervju med Nyhetsmorgon pratar de om vinterns planer och hur mycket de ser fram emot dem.

– Det ska bli så vansinnigt roligt. Jag har längtat sedan 2020 efter det här, säger Måns.

Per Andersson avslöjar hur han lärde känna Måns Zelmerlöw

I intervjun med Nyhetsmorgon frågar Martin Järborg hur de förstod att de ville jobba med varandra. Måns svarar snabbt att det var genom en öl men Per hade en tanke om hur de fann varandra.

– Var det inte lite när jag kraschade ditt bröllop?

Måns instämmer och Per fortsätter berätta om bröllopsincidenten.

– Nej men jag tror det var då förstod du att den här gubben blir jag inte av med.

Måns Zelmerlöw och Per Andersson under Nyhetsmorgonintervjun. Bildkälla: TV4

Per berättar att han tog sig in genom artisten Oscar Zia och att Måns blev förvirrad av att se honom. Däremot gjorde detta att Per och Måns blev närmre och tajtare än tidigare, vilket till och med ledde till jobbsamarbete.



– Absolut, jag tror att det fanns i bakhuvudet sen det bröllopet att när pandemin kom och vi inte fick göra någonting och så fanns det en liten öppning att göra någonting var det med dig jag ville göra det. För att, vi hade så kul på det bröllopet, säger Måns som svar.

Tittarna reagerar på Per Anderssons beteende

På TV4:s Instagram har de publicerat intervjun när Per berättar om bröllopet vilket skapade flera reakationer i kommentarsfältet med skratt och glada emojis men däremot vara det ett par som upplevde Pers fasoner som problematiska.

Bland alla glada kommentarer var det två kommentarer som stack ut. Bildkälla: Instagram

Julshowen har premiär den 24 november 2023.