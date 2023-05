Rickard Sjöbergs ord efter att han fick lämna Let's Dance: "Svider"

Sedan mars har årets säsong av Let's Dance bjudit på underhållning till den svenska publiken och tio danspar har nu blivit fyra.

Under lördagen var det dags för kvartsfinalen för de kvarvarande deltagarna i årets säsong att visa att de förtjänade att få stanna kvar i tävlingen. Men under lördagens program blev det slutet för ett danspar.

De fyra som tävlade mot varandra under lördagens avsnitt av Let's Dance 2023. Bildkälla: TV4

Veckans tema var ABBA och dansparen fick framställa och hylla bandet i olika dansnummer. Kvar i tävlingen var Charlotte Kalla och Tobias, Rickard Sjöberg och Tove, Hampus Hedström och Ines samt Renaida Braun och Tobias, som tävlade om “glasskon”.



Programledarna David Lindgren och Kristin Kaspersen. Bildkälla: TV4

Rickard Sjöberg fick lämna lördagens avsnitt av Let's Dance

Tillsammans med dansaren Tove framförde Rickard en Paso doble till ABBA:s låt "Lay all your love on me", men kvällen slutade med en duell mot Renaida och Tobias.

Renaida och Rickard fick möta varandra i en duell under lördagens avsnitt av Let's Dance. Bildkälla: TV4

Efter danserna var genomförda och röstningen var avgjord var det Rickard och Tove som fick lämna under kvartsfinalen i Let's Dance, trots att Rickard lyssnat och tagit till sig all kritik från juryn. Kristin Kaspersen frågade Rickard hur det kändes att han blev den som fick lämna och han svarade med glädje.

– Det känns tråkigt att åka ut men jag tänker inte gråta för att den här resan är över just nu. Jag tänker jubla för att den blev av överhuvudtaget, skrek Rickard.

Rickard vrålade av stolthet efter han åkte ut ur tävlingen. Bildkälla: TV4

På Instagram däremot så har känslorna varit blandade för programledaren. I ett antal kommentarer så visar Rickard att förlusten var jobbig.

Följarna blev ledsen av lördagens resultat och Rickard öppnade upp sig om sina känslor. Bildkälla: TV4

Programledaren nämner i kommentarerna att "det kändes kass att åka ut" och att det "svider fortfarande". Men glädjen är kvar hos Rickard och i programmet berättar han dessutom att han är tacksam för att hans fru övertalade honom att tacka ja till att medverka.

Vem tycker du ska vinna årets säsong av Let's Dance?