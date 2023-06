3 biofloppar som vi minns

Det senaste tillskottet i Indiana Jones-serien väntas som tidigare nämnt bli en flopp, och har redan fått flera svidande recensioner så som från den brittiska tidningen The Telegraph som beskriver det som att den saknar "gnistan" som fanns i de tidigare filmerna.

Enligt sajten Deadline.com väntas filmen dra in 650 miljoner kronor under premiärhelgen, något som skiljer sig från föregångaren "Indiana Jones och kristalldödskallensrike" som drog in drygt en miljard kronor under dess premiärhelg 2008, enligt Aftonbladet.

Här är några tidigare biofloppar vi på Nyheter24 minns

Den 13:e krigaren (1999)

Vikingafilmen med Antonio Banderas i huvudrollen hade en budget på 160 miljoner dollar, enligt Imdb. I slutändan skulle den "endast" dra in 61 miljoner dollar, vilket motsvarar en förlust på 129 miljoner dollar. I en av birollerna ser vi även Sven Wollter i rollen som kung Hrothgar.

The Lone Ranger (2013)

Westernkomedin med superstjärnan Johnny Depp i huvudrollen hade en budget på 225-250 miljoner dollar med ytterligare 170 miljoner i marknadsföringsbudget, enligt Hollywood reporter. I slutändan skulle den "bara" dra in 260 miljoner dollar.

Tre solar (2004)

Svenska tre solar var även den ett episkt kostymdrama. Med stjärnspäckad rollista och en budget på 17,5 miljoner kronor, enligt Kristianstadsbladet, väntades den bli en svensk storfilm. Filmen kom dock att totalsågas i media och beskrevs av SvD som ett "Förfärande fånigt spektakel". Filmen har även varit ett återkommande skämt i Kanal5 duon Filip och Fredriks tv-program.