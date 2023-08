Kritiken mot Kim Kardashians senaste bild: “Jag kan inte fortsätta försvara dig”

Kim Kardashian är van vid uppmärksamhet, men hennes senaste bild förbryllar fans och väcker både kritik och oro. I ett inlägg på hennes Instagram har hon laddat upp en bild där hon poserar i magtröja, på ett sätt som får hennes redan smala midja att upplevas som ännu mindre.

Följarna är dock fundersamma över bilden och huruvida Kim Kardashian har redigerat sin kropp i bilden.

I en kommentar skriver en person “Photoshoppat, du har kapat av för mycket på den högra sidan”, medan en annan skriver "Photoshop-misslyckande”.

Foto: Instagram @kimkardashian

En del är oroliga över tv-profilens utseende i bilden och en person skriver “HERREGUD ÄR DU OKEJ?!” och nästa person skriver “Kimberly jag kan inte fortsätta försvara dig”.

Följare undrar om Kim Kardashian har tagit diabetesmedicinen Ozempic

I flera kommentarer har folk dragit paralleller till den omskriva diabetesmedicinen “Ozempic”. Medicinen är till för vuxna patienter som har typ 2-diabetes, och verkar därför inte som insulin. Dess effekt av att även bidra till viktnedgång har gjort medicinen eftertraktad även hos individer som inte har typ 2-diabetes.

Dagens Medicin har rapporterat att efterfrågan har gjort Ozempic till en bristvara vilket har lett till att den egentliga målgruppen riskerar att bli utan medicin. I bland annat USA har den blivit populär som bantningsmedicin.

“Så det här är anledningen till varför det är Ozempic-brist”, skriver en person. “Visst!! Folket som behöver den kan inte få tag på den!!”, skriver en annan.



Kardashian-systrarnas samtal om skönhetsideal

I en annan kommentar skriver någon att Kim Kardashians syskon Kylie Jenner och Kendall Jenner nyligen hade pratat med henne om skönhetsideal i ett avsnitt av familjens realityserie.

I ett avsnitt av “Keeping Up with the Kardashians” talar Kylie, Kourtney och Khloé om deras inflytandet över kroppsideal. Enligt tidningen Glamour har dock en del av konversationen mellan systrarna klippts bort.

Kourtney, som är äldst i syskonskaran, säger bland annat att hon har tänkt på dagens skönhetsideal, varpå Kylie svarar:

“Jag tror bara att vi har ett enormt inflytande. Och vad gör vi med vår makt? Jag tror att jag ser så många unga tjejer på internet nu som redigerar fullt ut. Och jag gick igenom det stadiet också men jag är på en bättre plats nu. Och andra människor kan fortfarande ingjuta osäkerheter hos dig.”