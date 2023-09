Manfred Erlandsson grips av panik under Fångarna på fortet: "HJÄLP"

Fångarna på fortet är ett TV-program som under många år fängslat tittarna med spänning och adrenalinkickar. Programmet har sänts i över 28 länder runt om i världen. Varje fredag välkomnar Gunde Svan, 61 och Agneta Sjödin, 56 några av våra mest folkkära kändisar.

Programmet är känt för nervkittlande utmaningar och spännande ögonblick. Deltagarna pressar sig själva till max för att kamma hem vinsten.

I synnerhet en av utmaningarna i kvällens avsnitt bjöd på lite extra spänning.

Agneta Sjödin programledare för Fångarna på fortet Bilkälla:TV4/Fångarna på fortet

Dramatiskt i kvällens Fångarna på Fortet

Det blev minst sagt spännande i kvällens avsnitt när röda laget skulle kamma hem nyckeln. Röda laget bestod av Antonija Mandir, Manfred Erlandsson och Farao Marcus Gustav Groth som även är känd som "fantastiska Farao".

Utmaningen gick ut på att sätta ihop ett pussel under tiden en av deltagarna befann sig i en låda full av ormar. Farao antog utmaningen att pussla medan Manfred var den som fick hoppa ner i ormlådan.Vilket inte var särskilt uppskattat från Manfreds sida...

Manfred Erlandsson under utmaningen. Bildkälla:TV4

Manfred Erlandsson i panik:"HJÄLP!"

Det hela slutade i en skräckupplevelse för Manfred. Det var viktigt att han stannade i lådan under tiden Farao pussla, för vad händer annars? Jo, Farao hamnar fast i en cell utan att kunna hjälpa laget under de andra tävlingarna. Det tog lång tid för Farao att få ihop pusslet och under tiden fick Manfred ren och skär panik och skrek.



— HJÄLP! Jag vill inte vara här! Flera gånger.

— De stryper mitt ben! , säger han och syftar på ormarna.

— Snälla snälla skynda dig! säger han till Farao.

Men Manfred höll ut och laget kammade hem en till nyckel. Däremot var Agneta Sjödin tvungen att hjälpa Manfred ut från cellen då han var i chocktillstånd.

Avsnittet sänds den 15 september kl. 20.00 på TV4.