CAIA Cosmetics reklam med Mentos väcker ilska: "Smaklöst"

Entreprenören Bianca Ingrosso, 29, grundade sminkmärket CAIA Cosmetics redan 2018 tillsammans med Vanessa Lindblad, Jesper Matsch och Mikael Snabb.

Märket har blivit en enorm succé, och år 2020 sålde Bianca bolaget till Verdane. Trots att Bianca tjänade hundratals miljoner på affären så har hon kallat det för "största misstaget i sitt liv".

– Jag tycker inte att vi får ut något av våra styrelsemöten och jag har alltid sagt att när det är tråkigt så har vi gjort fel. Vi skulle aldrig ha sålt Caia om ni frågar mig, och jag ville inte det. Det här är det största misstaget jag gjort i hela mitt liv, sa Bianca Ingrosso i dokumentärserien Imperiet Bianca.

Bianca Ingrosso har varit intresserad av smink sedan barnsben, och år 2018 grundade hon sminkmärket CAIA Cosmetics som blev en stor succé. Bildkälla: Stella Pictures

CAIA Cosmetics släppte läppglans med Mentos

Bianca jobbar fortfarande ihärdigt med CAIA Cosmetics, och när de nyligen släppte en kollektion av läppglans i samarbete med godismärket Mentos så var Bianca på plats på Norrmalmstorg i Stockholm för att möta nyfikna fans.

Planen var att Bianca skulle vara på plats mellan 09.00 - 13.00. Men redan klockan 11.00 så lämnade Bianca CAIA:s monter på Norrmalmstorg.

"På grund av lite privata saker som dykt upp så behövde jag åka iväg men vi ses snart igen!!!", skrev hon plötsligt på sin Instagram Story.

Bianca Ingrosso lämnade eventet på Norrmalmstorg på grund av privata saker som dök upp, skrev hon på sin Instagram. Bildkälla: Instagram/Bianca Ingrosso

Reklamen för CAIA – kallar läppglansen för "tjejmiddag"

I samband med släppet av Mentos-läppglansen så la CAIA ut en reklam på TikTok som de ljudsatte med ljudslingan Girl Dinner. Detta för att insinuera att middagen skulle bestå av läppglans.

"This is my meal, I call this girl dinner", hörs rösten säga.

CAIA gjorde reklam för sina nya Mentos-läppglans genom att använda ljudslingan "Girl Dinner". Bildkälla: CAIA Cosmetics/TikTok

Trenden Girl Dinner handlar ursprungligen om att tjejer kan slänga ihop en snackstallrik eller göra märkliga matkombinationer som de sedan kallar för "Girl Dinner", och begreppet är vältjänt på TikTok sedan flera månader tillbaka.

Trenden startades av kreatören Olivia Maher, något som det amerikanska magasinet Cosmopolitan skrev om i fjol.

De skrev också om baksidan med trenden – som gav dom kalla kårar. En del TikTok-profiler la nämligen ut videos där de bland annat åt en skål med is som de kallade för Girl Dinner, en annan visade en tallrik på två kokade ägg, en jordgubbe och en ostskiva.

En kreatör på TikTok la ut det här som sin "Girl Dinner" på TikTok. Bildkälla: TikTok

"Det väcker en större fråga: Varför firar vi kvinnor som underäter och ingjuter djupt ohälsosamma kroppsideal?", skrev tidningen och uppmärksammade vidare de stora riskerna som det innebär att äta alldeles för lite.

Kritik mot CAIA och Mentos "Girl Dinner"-reklam

På Instagram har Camilla Gervide, som driver Bloggbevakning uppmärksammat att CAIA i sin reklam la till Girl Dinner-slingan.

"Kanske skaver det lite extra att ett företag som frontas av en öppet ätstörd influencer kallar smaksatta läppoljor för "girl dinner"?", skrev Gervide.

Bianca Ingrosso har genom åren varit öppen med att hon lider av ätstörningen bullimi, och när hon sommarpratade år 2018 så ägnade hon en stor del av avsnittet att berätta om plågorna som sjukdomen för med sig.

I kommentarsfältet på Gervides Instagram har flera följare reagerat med bestörtning på CAIA:s användning av Girl Dinner-ljudslingan.

"Ursäkta men har Caia tappat det helt?"

"OMG inte sett. En ny nivå"

"Smaklöst"

"Aha, de är inte tondöva alls för smalhetshetsen som är nu. De är inte ledsna för det sjuka size zero-idealet som gjort comeback. De tycker inte det är problematiskt alls. Dom använder det som försäljningsknep, så trevligt