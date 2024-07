Oväntade händelsen på Benjamin Ingrossos konsert: "Detta är så fint!"

Alla är vi olika romantiskt lagda och det finns många som tycker om att fira kärleken på storslagna sett. Det är inte ovanligt att frierier sker på fina restauranger, lyxiga resor eller under Eiffeltornet.

Ett annat fenomen som sker då och då är att fria under konserter. Det är bland annat världsartisten Taylor Swift van vid. Det sker nämligen oftare än sällan att par förlovar sig till tonerna av hennes hitlåt "Love Story".

MISSA INTE: Här dyker Pernilla upp hemma hos Emilio – efter bråken

Frier under Benjamin Ingrossos konsert

Det är inte bara Taylor Swift som sprider kärlekskänslor med sin musik. Benjamin Ingrosso har under sin sommarturné "Better Days Tour", fått vittna par förlova sig under flera av sina konserter.

Senast på turnéstoppet i Halmstad tog han upp ett par på scen där killen friade till sin flickvän. När paret står på scenens frågar han sin flickvän om hon vill gifta sig med honom, varpå hon är snabb med att svara ja.

– Hon sa ja! Ropar pojkvännen ut över publikhavet.

Benjamin Ingrosso delade sedan frieriet på sin Tiktok och klippet har i skrivande stund setts av 715 000 personer.

MISSA INTE: Fans tog sig in i till Benjamin Ingrosso: "Hörde ljud..."

"Du sprider glädje och kärlek"

Klippet väckte starka reaktioner hos Benjamin Ingrossos följare och många tyckte att det var väldigt fint av honom att låta killen fria på scenen. De uppmuntrar till och med Benjamin att fortsätta på sin frieri-turné.

Så här lyder några kommentarer:

"Det var det första jag tänkte när du tog upp paret i Helsingborg, att killen skulle fria! Lika fint oavsett om det sker på alla spelningar!"

"Kul om detta blir "en grej" på din scen i sommar"

"Så otroligt fint av dig"

"Detta är så fint och det borde inte bli en snackis om det är planerat eller inte, det är kärlek oavsett!"

"Oavsett är det så himla fint! Tycker det är onödigt att folk ska tycka så mycket hela tiden. Du är otroligt fin Benjamin. Du sprider glädje och kärlek."

"Vilken underbar och generös person du är! Önskar dig världen!"

MISSA INTE:

Det tycker Bianca Ingrosso egentligen om Benjamins flickvän

Miljonregn över Wahlgren-familjen – men hen tjänar mest