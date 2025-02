Peg Parnevik till syrlig attack mot Filip: "Jag dog nästan"

År 2017 blev Peg Parnevik och Filip Kaspersen Lamprecht ett par. Relationen kom att kantas av bråk, uppbrott och drama. Något som kanske nådde sin kulmen när Filip var med och tävlade i Let's Dance 2021.

Vad hände mellan Peg Parnevik och Filip Kaspersen Lamprecht?

Ett rykte som snabbt fick fart handlade om att Filip och hans danspartner Linn Hegdal var ett par.



Det hela gick så långt att Filip tvingades gå ut på Instagram och bedyra att han och Peg fortfarande var ett par och att han älskade sin flickvän. Peg riktade då även en hård känga till TV4-produktionen, som hon menade hånade och skämtade om henne.

– Även produktionen, i sändning och i manus skämtar de om mig. Eller mer att de skämtar om Filip och Linn som att "will they, won't they?" Eller "stämmer det faktiskt?". Jag förstår på ett sätt, logiskt förstår jag att det är bra för deras siffror, det är bra att de får pr. Men mitt hjärta förstår inte, sa Peg i podden Pillowtalk som hon då hade med systern Penny Parnevik.

Prövningarna blev slutligen för många för Peg och Filip, och i mitten av juni 2021 så dumpades Peg av Filip – via sms.

Filip och Linn blev ett par

Flera år har passerat sedan dess, och mycket vatten har runnit under broarna. Filip och Linn har blivit ett par, och Peg har gått vidare på sitt håll med pojkvännen Sebastian de la Vega.

Under hösten 2024 rapporterade Vogue Scandinavia att Filip och Pontus Gårdingers son Malte Gårdinger startat ett nytt märke ihop. Tillsammans med sina pappor har killarna dragit igång skönhetsmärket Dadändi, som enligt Vogue ska uttalas Dad-and-I.

Namnet på deras märke får nu Peg Parnevik att reagera – och i podden Peg & Penny så riktar hon nu hård kritik mot sin ex-pojkväns nya verksamhet, som hon kallar för "en miss".

– That’s all I gotta say about that. Han fuckade upp hela mitt liv och gjorde mig suicidal så jag bryr mig inte, säger Peg Parnevik.

Peg Parnevik tappade håret

Senare i podden så berättar Penny att det märktes på Peg att hon mådde väldigt dåligt. Bland annat drabbades hon, på grund av stressen och sorgen, av ett kraftigt håravfall.

– Jag minns att vi satt på en middag, jag höll fast vid mina två hårstrån som var liksom, jag hade två små delar som var långa, allt annat var kort till mina öron, säger Peg.

– Jag mådde verkligen inte bra. Det var läskigt. Jag snackar sällan skit om det här för det är så in my past, men om någon ifrågasätter, då är jag såhär: "I almost died. I can say what the fuck I want". Alltså förlåt men. Jag bryr mig faktiskt inte, jag kommer säga vad fan jag vill när det kommer till det. Jag skulle kunna säga ännu värre grejer, säger Peg avslutningsvis i podden.

