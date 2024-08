Linn Hegdal ålder – hur gammal är hon?

Linn Hegdal föddes den 22 september 1995, vilket innebär att hon fyller 29 år under hösten 2024.

Linn Hegdal längd – hur lång är hon?

Hur lång är Linn Hegdal, kanske du undrar? I en intervju med tidningen Hänt berättar dansaren att hon är 170 centimeter lång.

Linn Hegdal föräldrar – vad heter hennes mamma och pappa?

Linn Hegdals pappa heter Magnus Hegdal och mamman Caroline Hegdal.

Pappa Magnus arbetar i nuläget som ekonomichef på företagskoncernen Ballingslöv International, som bland annat äger varumärkena Ballingslöv och Kvik, enligt pappans profilsida på LinkedIn.

Enligt uppgifter från Landskrona stad arbetar mamma Caroline istället som specialpedagog på flera förskolor i Landskrona – där paret bor.

På sitt Instagramkonto är Linn inte sen på att hylla sina föräldrar runt födelsedagar och högtider:

Linn Hegdal familj – har hon några syskon?

Förutom sina två föräldrar har Linn Hegdal två yngre bröder: Liam Hegdal, 18, och Ludvig Hegdal, 27.

Även de syns med jämna mellanrum på dansarens sociala medier. Lillebrorsan Ludvig har tidigare spelat i fotbollsklubbarna IFK Malmö, IFK Hässleholm och Eslövs BK – men är utan klubb sedan årskiftet 2023/2024.

Har Linn Hegdal pojkvän eller flickvän?

Sedan januari 2023 är Linn Hegdal tillsammans med kändissonen och modellen Filip Lamprecht. Det var nog få som undkom romansrykterna mellan Linn och danspartnern Filip under deras medverkan i "Let's Dance" säsongen 2021 – och särskilt inte skriverierna om triangeldramat med Filips dåvarande flickvän, Peg Parnevik.

I januari 2024 bekräftade paret sin kärleksrelation via Instagram. Linn Hegdal och Filip Lampretch hade då redan varit tillsammans i ett år, och några av fansen uttryckte stöttning för beslutet att offentliggöra relationen:

"Så fina ! Er kärlek såg man tydligt redan på dansgolvet", skrev en användare på Instagram.

Mellan åren 2020 och 2022 var Linn Hegdal i en relation med tidigare med proffsdansaren Jacob Persson, som även han har deltagit under flera säsonger av TV4:s "Let's Dance".

När träffade Linn Hegdal Filip Lamprecht?

Linn Hegdal och Filip Lamprecht träffades under deras medverkan i "Let's Dance" säsongen 2021.

Deras vägar korsades däremot betydligt tidigare än så. När Filips mamma, programledaren och hälsoprofilen Kristin Kaspersen, medverkade i programmet 2019 dansade Linn Hegdal tillsammans med artisten Viktor Frisk – och Lamprecht syntes givetvis till i publiken för att stötta sin mamma, som då blivit god vän med Hegdal.

Starten på deras resa var minst sagt turbulent, åtminstone i media, och till en början dementerade Hegdal och Lamprecht ryktena om att de skulle vara ett par. Trots de många kontroverser som uppstod verkar paret vara lyckliga i dag, och på Instagram ses de ofta semestra tillsammans.

"En väldigt, väldigt bra helg med väldigt, väldigt bra Kaspersens", skriver Linn i ett inlägg i samband med en resa tillsammans med Filips familj.

Även Kaspersen verkar tycka att Linn är väldigt, väldigt bra! På ett av dansarens inlägg, där hon berättar om sin nyfunna passion för virkning, passar Kristin på att berätta för sonens flickvän om vilken stor inspirationskälla hon är: "Tack för att du inspirerat mig! Bäst är du!", skriver Kaspersen.

Foto: Skärmavbild/Instagram/linnhegdal





Linn Hegdal och exet – vem är Jacob Persson?

Jacob Lenni Persson, född 20 mars 1995, är en svensk proffsdansare. Persson är mest känd för sitt deltagande i "Let's dance", där han har dansat tillsammans med bland annat Penny Parnevik och Linnéa Claesson.

Inte sällan hamnar profilen i rampljuset för sin tidigare relation med Linn Hegdal, som han har tävlingsdansat med under flera års tid. Linn Hegdal och Jacob Persson bodde tillsammans i Italien under hösten 2019 för att satsa internationellt på dansen, och var vänner under flertalet år innan deras vänskap övergick till romans.

I augusti 2022 kunde Hänt bekräfta att ex-paret inte längre var registrerade på samma folkbokföringsadress.

Har Linn Hegdal barn?

Linn Hegdal har inga barn i nuläget. Dansaren är däremot gudmor till "Let's Dance"-kollegan Katja Luján Engelholms dotter, Leah.

Var bor Linn Hegdal – och med vem?

I skrivande stund är Linn Hegdal folkbokförd på Södermalm i Stockholm.

Och i lägenheten bor hon faktiskt själv. Efter en lång relation kunde man trott att Linn Hegdal och Filip Lamprecht har flyttat in tillsammans – men sanningen är att paret har valt att inte bo ihop.

I en intervju med Hänt avslöjar Filip Lamprecht att anledningen till bostads-separationen är att paret har fullt upp om dagarna:

– Än så länge så har vi två lägenheter, och det är ganska skönt. Vi har bott tillsammans ett tag innan och sådär. Men ja, det är bara skönt, säger han till tidningen och tillägger:



– Hon pluggar ju och jag jobbar ganska mycket hemifrån, så då är det najs att ha lite space.



Hur många gånger har Linn Hegdal varit med i Let’s dance?

Faktum är att Linn Hegdal inte bara medverkat i "Let's dance" en eller två gånger – utan hela fem gånger.

Hegdal har medverkat som dansare i totalt fem säsonger av tv-programmet: 2018 tillsammans med sångaren Viktor Frisk, 2019 som danspartner till artisten och skådespelaren Lancelot Hedman Graaf, och 2020 med John Lundvik.

Men inför säsongen 2023 meddelade dansaren att det var dags att kasta in handduken, åtminstone för ett tag. Skälet var att stjärnan, som förutom dansen också pluggar psykologprogrammet, inte kunde kombinera sina studier med arbete.

På sin Instagram berättar Hegdal om sitt beslut: ”Nu ska jag inte göra en alldeles för stor grej av detta… Men! Jag har bestämt mig för att inte vara med i årets säsong av Let's dance. Som ni vet så pluggar jag heltid och terminen jag går nu kunde inte kombineras med en massa dans tyvärr. Så efter många om och men landade jag i att tacka nej och satsa på skolan istället. I alla fall i år..”

Återvänder Linn Hegdal till Let's Dance 2024?

Faktum är att Linn Hegdal inte återvänder i tv-rutan för Let's dance för säsongen 2024. Det gör inte heller någon av de andra dansarna, eller tv-programmet själv för den delen, som nu tar en paus efter hela 18 säsonger – det meddelade TV4 i oktober förra året.

Trots att Let's Dance fortfarande är ett program med mer än en miljon tittare varje vecka så har tittarsiffrorna uppvisat en negativ trend under de senaste säsongerna, vilket tv-teamet hoppas förändra genom en stunds paus från programmet.

Vad jobbar Linn Hegdal med?

Även om "Let's dance"-resan för närvarande är slut går det ingen nöd på Hegdal i karriärväg.

Förutom sin långa erfarenhet inom professionell latinamerikansk dans, som hon länge har tävlat i, arbetar Linn Hegdal som danslärare. Hon arrangerar även en del workshops och träningsevent tillsammans med kollegan Katja Luján Engelholm.

Sedan hösten 2020 pluggar dansaren på psykologprogrammet på Stockholms Universitet.

Har Linn Hegdal Instagram?

Ja! På Instagram heter Linn Hegdal @linnhegdal.

På sociala medier har dansaren länge varit öppen med sin långvariga kamp med acne, och lägger även ut en hel del dansrelaterat innehåll – inte så konstigt för en dansstjärna, kan man tycka!

