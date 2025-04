Daniela Rathana släpper nytt album: "Tagit mig fyra år"

Många fick upp ögonen för artisten efter att hon uppträdde med hennes låt "Kyss!" i programmet Idol 2021. Hon framförde även låten på Allsång på skansen under samma år.

Daniela Rathana: "Jag ångrar att jag blev artist"

Albumet kommer att släppas nu på fredag 11 april och är artistens andra album. Albumet heter "Where strippers go to die", dit strippor går för att dö, på svenska.