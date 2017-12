Det var för ett halvår sedan som Annica Englund berättade att hon och dåvarande pojkvännen Marcelo Peña valt att gå isär. Paret hade varit tillsammans i cirka fem år och träffades inne i Big Brother-huset. På sin blogg skrev Annica att uppbrottet berodde på att det inte fanns känslor kvar.

Marcelo och Annica träffades inne i Big Brother-huset.

"Båda kände att det inte fanns några känslor kvar och vi gick isär som vänner. Vi bråkade ofta om småsaker, vår kommunikation och prioritering blev dålig och allt bara dog ut på kärleksfronten. Vi pratade om detta många gånger att vi skulle separera så det kändes lite som att vi vant oss med tanken att det inte längre var vi redan innan vi tog beslutet att verkligen göra slut", skrev hon då.





Idag har både Annica och Marcelo gått vidare och skaffat sig nya flammor. Vem Annica dejtar håller hon ännu lite hemligt, detta medan Marcelo klivit ut och berättat om vem hans nya romans är.

Kärleken är ingen mindre än bloggerskan Nicci Hernestig, 18. Paret började skriva med varandra på Instagram och har sedan börjat träffas. På Niccis blogg kallar hon Marcelo för "sin kille".

Marcelos nya kärlek är ingen mindre än bloggerskan Nicci Hernestig, 18.

"Detta var första julen som jag skulle fira med en kille som jag träffar och helt ärligt så kändes det väldigt bra. Jag trivs så bra med han och hans familj, dom är så fina och snälla mot mig", skrev hon under julhelgen.

Hånglade loss med annan bloggerska på nattklubb

Under onsdagen passade Macelo på att fira julledigheten tillsammans med sin nära vän Michalena "Keela" Nilsson. Duon festade loss ordentligt och enligt Marcelo fick han "lite väl mycket alkohol i sig".

Marcelo och Keela festade loss tillsammans på en välkänd klubb i Stockholm.

Och ja, i förhållande eller ej. Under småtimmarna sågs han och Keela hångla öppet inne på en känd nattklubb i Stockholm. Detta fick Marcelos blogg-läsare att reagera strakt, med tanke på att han träffar Nicci väldigt seriöst.

Nu har Marcelo svarat på kritiken i ett inlägg som han döpt till "Don't hate the player hate the game", och menar på att han hade fått lite för mycket att dricka, att han och Keela bara är vänner och att ett hångel bara är ett hångel.



"Fan vilken stor denna grej med Keela blev. Ja absolut vi hånglade, so what? Ett hångel är väl bara ett hångel? Ni behöver inte hoppa på henne då hon är singel och lika så jag, eller är jag det? Det är en tolkningsfråga men som ni säger så står ”N” mig väldigt nära och jag har galet mycket känslor för henne, vi mår extremt bra när vi är med varandra men där jag är just nu i livet så vågar jag inte släppa min kärlek fullt ut då jag för det första precis kommit ut ur ett 5 år långt förhållande så jag känner att de sista jag vill göra är att såra någon eller bli sårad", skriver han.



Nicci å andra sidan har svarat på sin blogg att hon tyckt hela grejen varit väldigt jobbig men rättfärdigar händelsen med "att hon och Marcelo inte satt någon etikett på sitt förhållande ännu". Trots att hon kallat honom "min kille" tidigare i bloggen.

"Jag har inte tänkt på om jag och M är ihop. Vi har inte satt någon etikett på oss än men ska man behöva det egentligen? Är man med en person hela tiden så känns det ju så oavsett vad. Helt ärligt så blev jag ledsen som fan när jag fick höra saker om M och åkte hem till mig och tog mig en funderare. Nu får vi se vad som händer", skriver hon.

