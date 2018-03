Therese Alshammar är en älskad idrottare av svenska folket. Hon har kammat hem väldigt många medaljer i både VM och OS. Dessutom har hon vunnit en hel del andra fina priser, bland annat har hon blivit utsedd till Årets kvinnliga idrottare både år 2000 och 2011.

Men hon avslutade sin karriär på hösten 2016 och nu är det alltså dags för henne att prova på något annat. Hon är aktuell som en av de tävlande i Let's Dance 2018 och dansar tillsammans med

Vi fick en liten pratstund med henne under det första genrepet då hon precis hade fått prova benen på dansgolvet.

Therese Alshammar dansar in. Bildkälla: TT

– Det svåra kommer ju bli att få till det här graciösa som dansarna har, det kommer ta ett tag att få fram det, säger hon till Nyheter24.

Therese är egentligen mammaledig under den här perioden till sin andra son Ted, tidigare har hon sonen Fred. Under genrepet var lille Ted med under repetitionen och satt och sov i sin mammas knä mellan turerna på dansgolvet. Therese pojkvän som också är pappa till Fred och Ted är dessutom hennes tränare.

Hon berättar också att den hon konkurrerar mest med under tävlingens gång är Gunde Svan, då de både är idrottare i grunden har de mycket gemensamt och peppar varandra.

– Men han har redan ett försprång vad gäller träningstimmar, jag har ju småbarn så det blir inte alls lika mycket, berättar Therese för Nyheter24.

Så här är vi vana att se Therese Alshammar. Bildkälla: TT

Var Therese kommer sluta i tävlingen återstår att se, men hon berättar att hon försöker lägga resultaten åt sidan och bara fokusera på sin utveckling.

Något som kanske inte alla har koll på är att Therese Alshammar 2012 tilldelades Konungens medalj, vilken delas ut till medborgare för särskilda förtjänster. medaljen är en av de högsta utmärkelser som statschefen delar ut.