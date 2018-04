Lördagen den 26 maj direktsänds ett av årets största events – Guldtuben. Och för första gången sänds galan från Annexet i Stockholm. Angelica Blick är en av de nominerade i kategorin årets blogg. De som hon konkurrerar mot i den kategorin är Isabella Löwengrip, Bianca Ingrosso, Alice Stenlöf och Sandra Beijer.

Angelica Blick har varit i sociala medier-branschen i nästan tio år och är just nu en av de populäraste influenserna i Europa inom mode och livsstil.

Med sina 1,2 miljoner följare på Instagram, 58 789 prenumeranter på Youtube och en välbesökt blogg har Angelica besökare och läsare runt om i hela världen.

Angelica har haft flera längre kärleksförhållanden bland annat med skolkamraten Edvin Kihlstedt som var hennes första kärlek och Göteborgaren Marcus Wahlin därefter. Under hösten 2014 blev hon tillsammans med André Bånghäll, landslagsman i thaiboxning och ursprungligen från Varberg.

Angelica är från Linköping men bor nu på Södermalm i Stockholm med sin pojkvän som även brukar följa med henne på alla fantastiska resor.

Angelica Blick och vännen Andreas Wijk. Bildkälla: Jessica Gow/TT

Angelica har vunnit flera stora priser bland annat "Best fashionblog of the year", VR Blog Awards 2014, "Best international blog”, Vixen awards 2013, "Chicest Blogger” CHIC Award 2012 och "This year International blog” och Vixen Award, Norway 2011.

Hon har också släppt flera stora kollektioner med bland annat Nelly, BikBok och NK-ED.

Angelica startade sin blogg år 2009 och i två år arbetade hon med bloggen innan hon kunde börja försörja sig på den. År 2017 tjänade Angelica ungefär 1,5 miljoner kronor, enligt Bolagsverket.

På Angelicas sociala medier får läsarna följa med henne när hon åker runt i hela världen och besöker vackra platser.

Se mer om Angelica Blick i klippet ovan.

