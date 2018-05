Nu gäller det! Det är dags för finalen av Eurovision Song Contest 2018 – och Sverige är långt ifrån uträknade efter att Benjamin Ingrosso på ett läckert vis tog sig vidare från den andra semifinalen. Men vilka är egentligen våra huvudkonkurrenter bland de 26 finalisterna?

Som vanligt gillar folk att komma med egna tips och idéer om vem som kommer vinna hela tävlingen.har kollat in det hetaste skvallret om Benjamins största konkurrenter. I spelaren ovan kan du seochdiskutera favoriterna i senaste avsnittet av Schlagerspaning

Men vad säger folk om Benjamin?

Kom igen nu Benjamin! Bild: Stina Stjernkvist/TT

Det har faktiskt blivit så att "Dance you off" seglat upp på oddslistorna och Benjamin Ingrosso är mycket riktigt en av favoriterna till att vinna hela grejen. Enligt Eurovision World, som samlat odds från 17 olika spelsajter, så ligger Benjamin på en sjätteplats. Han startar som nummer 20 av 26 bidrag – och det är riktigt bra att gå ut sent så det talar också för en svensk seger.

Vilka är de största konkurrenterna?

Enligt oddsen så blir det Cypern, Israel, Frankrike, Litauen och Tyskland som tampas om segern. Men det finns några wildcards som lika gärna kan knipa förstaplatsen. 2018 års Eurovision är faktiskt riktigt svårtippat! Här är i alla fall Benjamins 5 största konkurrenter enligt oss på Nyheter24:

Israel: Netta – "Toy"

Publiken älskar Netta! Bild: Armando Franca/TT

Långt innan hela Eurovision-cirkusen drog igång har fansen och experterna tippat att Nettas kaxiga låt kommer ta hem guldet. Israel är fortfarande favoriter till att segra. Kommer det ikoniska "kycklingkacklet" räcka till förstaplatsen?

Placering enligt oddsen: 2:a plats

Cypern: Eleni Foureira – "Fuego"

Eleni doppad i glitter. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Det var många som blev helt häpna av Elenis proffsiga koreografi och visst är "Fuego" en klassisk dansant Eurovision-låt. Kan det här bli Cyperns första vinst någonsin? Det tror oddsen, även om vi är något osäkra.

Placering enligt oddsen: 1:a plats

Frankrike: Madame Monsieur – "Mercy"

Madame Monsieur tävlar med fanfavoriten "Mercy". Bild: Armando Franca/TT

Ett av de mest omtalade bidragen i år är Frankrikes "Mercy". En stark och modern poplåt som framförs av två riktiga proffs. Tittarna har ju inte fått höra lika mycket av den eftersom den var klar för final – men det är kanske dags för fransk elektronisk pop att segra?

Placering enligt oddsen: 3:e plats

Tjeckien: Mikolas Josef – "Lie to me"

Mikolas charmar byxorna av publiken. Bild: Stina Stjernkvist/TT

En av Benjamins största konkurrenter, Mikolas, charmade byxorna av hela Europa i den första semifinalen. Med en Justin Timberlake-doftande rökare är det omöjligt att inte sittdansa där hemma i soffan. Kan vinna på sin stora charm.

Placering enligt oddsen: 13:e plats

Australien: Jessica Mauboy – "We got love"

Lyckas Jessica ta hem guldet till Australien? Bild: Armando Franca/TT

Om vi kollar på bara sångrösten så förtjänar Jessica verkligen segern. Stensäker och med en så pass stark poplåt borde den vara en stark kandidat. Australien har ju varit så nära i flera år – blir det första segern för önationen? Det är i alla fall inte helt otänkbart.

Placering enligt oddsen: 11:e plats

Räkna heller inte bort följande bidrag:

En norsk tidigare vinnare, en tysk skönsjungande Ed Sheeran-kopia, en litauisk modern ballad, en irländsk gayflirt, en bulgarisk proffsgrupp och ungersk metalcore är inte heller att räkna bort!

Blir det ungersk metalcore som går segrande från finalen? Bild: Stina Stjernkvist/TT

Norge: Alexander Rybak – "That's how you write a song" (Placering enligt oddsen: 9:e plats)

Tyskland: Michael Schulte – "You let me walk alone" (Placering enligt oddsen: 5:e plats)

Litauen: Ieva Zasimauskaitė – "When we're old" (Placring enligt oddsen: 4:e plats)

Irland: Ryan O'Shaughnessy – "Together" (Placering enligt oddsen: 7:e plats)

Bulgarien: Equinox – "Bones" (Placering enligt oddsen: 12:e plats)

Ungern: AWS – "Viszlát nyár" (Placering enligt oddsen: 15:e plats)

Så här slutar finalen enligt oddsen:

1. Cypern

2. Israel

3. Frankrike

4. Litauen

5. Tyskland

6. Sverige

7. Irland

8. Italien

9. Norge

10. Estland

11. Australien

12. Bulgarien

13. Tjeckien

14. Danmark

15. Ungern

16. Finland

17. Moldavien

18. Österrike

19. Spanien

20. Nederländerna

21. Ukraina

22. Portugal

23. Storbritannien

24. Albanien

25. Slovenien

26. Serbien

Se hela avsnittet av Schlagerspaning där vi pratar om det hetaste skvallret från Eurovision Song Contest 2018 i spelaren ovan!

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.