Lördag den 19 maj gifte sig Meghan Markle och prins Harry i St. George's kapell, Windsor Castle.

Det nygifta och upp över öronen förälskade paret planerar nu en välbehövd smekmånad, och det är ingen paradisö som står på agendan för hertigen och hertiginnan av Sussex.

Nu avslöjar den amerikanska tidningen Tmz att de ska ska åka till Alberta i Kanada. I juni är temperaturen ungefär 22 grader, och det finns fullt med vackra sevärdheter och trollbindande natur som de kan vila ögonen på.

Det nygifta paret prins Harry och Meghan Markle. Bildkälla: Jane Barlow/AP/TT Bild

Eller så kan de bara mysa i den "stuga" som de kommer att bo i – nämligen den 560 kvadratmeter stora Outlook Cabin på Fairmont Jasper Park Lodge.

Där väntar aktiviteter som golf, hiking, kanot, kajak, rida på häst och cykla i berg. På sommaren erbjuds skridskoåkning, och efter en svettig och sportig dag kan Meghan och Harry koppla av på hotellets femstjärniga spa och bara insupa skönheten från Jaspers nationalpark.

Hit ska Meghan Markle och prins Harry åka på smekmånad. Bildkälla: Jasper Park Lodge

Men smakar det så kostar det – den stugan som Meghan och Harry ryktas ha ögonen på kostar 30 500 kronor per natt.

Det lyxiga hotellet har länge lockat till sin kungligheter och kändisar. Kung George VI och drottning Elizabeth, drottningmodern, bodde där år 1939.

Stjärnor som Anthony Hopkins, John Travolta och Bill Gates har också semestrat där, och år 1954 spelade Marilyn Monroe in filmen "River of no return" på detta ställe, skriver Tmz.

Enligt källor till Tmz så har hotellet dessutom beställt in en hel del godsaker till Meghan och Harry.

Det är ännu oklart vilket datum paret anländer, men både brittisk och kanadensisk säkerhetstjänst kommer att vara involverade i förberedelserna, skriver Tmz.

Prins Harry och Meghan Markle. Bildkälla: Ben Birchhall/AP/TT Bild Se mer av det fantastiska Jasper Park Lodge i klippet ovan.

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.