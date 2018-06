Här är de svenska spelarfruarna att ha koll på

De lever ett liv som många knappt vågar drömma om – resor världen över, shopping i lyxbutiker, snabba bilar – och en hel del hejande på läktaren.

Många av spelarfruarna, som Marcus Bergs fru Josefine Ringblom Berg, ser vi i TV4:s framgångsrika "Playmakers".

Och få kan ha missat att Victor Nilsson Lindelöfs fru Maja Nilsson Lindelöf och John Guidettis fru Sanna Dahlström driver den stora podcasten "Livet på läktaren" tillsammans.



Andra spelarfruar håller sig mer i bakgrunden och skyr omvärldens strålkastarljus...

Vi har kartlagt de svenska spelarfruarna att ha koll på.

Mikael Lustig, 31, är gift med Josefin Lustig. Josefin driver en blogg, har en Youtubekanal och syns i "Playmakers" i TV4. På Instagram har Josefin nästan 45 000 följare.

Josefin Lustin med maken Mikael Lustig och parets två barn. Bildkälla: Instagram

Det svenska stjärnskottet Victor Nilsson Lindelöf, 23, som spelar i Manchester United är gift med Maja Nilsson Lindelöf, 24.

Maja Nilsson Lindelöf. Bildkälla: Instagram

Paret träffades på Summerburst år 2013, och Maja skrev kort därefter till Victor på Facebook. Efter en fika i Västerås började paret dejta, och i slutet av maj 2018 gifte de sig.

Maja Nilsson Lindelöf med Victor Nilsson Lindelöf. Bildkälla: Instagram

Maja driver podcasten "Livet på läktaren" tillsammans med Sanna Dahlström, som är gift med John Guidetti.

Andreas Granqvist, 33, är gift med Sofie från Helsingborg. För 13 år sedan träffades Sofie och Andreas, och de gifte sig för tre år sedan.

Andreas och Sofie har en fyraårig dotter, och snart föds parets andra dotter. Sofie bloggar på Nouw och där kan hennes läsare följa med i hennes liv som spelarfru.

Andreas Granqvists fru Sofie Granqvist. Bildkälla: Instagram

Ludwig Augustinsson, 24, och hans flickvän Miranda Sterner, 24, har varit ihop i fem år. Paret bor i Tyskland då Ludwig spelar i Werder Bremen.

Ludwig Augustinsson och hans flickvän Miranda Sterner. Bildkälla: Instagram

Jimmy Durmaz, 29, och hans nuvarande fru Gabriella har känt varandra sedan de var unga. De blev ihop år 2009 och gifte sig år 2010. Jimmy och Gabriella har två barn tillsammans – Novalii och Gabriel. I en intervju med Aftonbladet berättade Durmaz om hur han och Gabriella träffades.

Jimmy Durmaz med hustrun Gabriella. Bildkälla: Instagram

– We go way back. Det är sedan barnsben, men kontakten togs på allvar när jag flyttade till Malmö och försvann från Örebro. Ett år efter kände vi att det kändes bra och ett år senare gifte vi oss. Det var snabba ryck. Hon är från Stockholm, vi sågs där, berättade Durmaz för Aftonbladet.

Marcus Rohdén, 27, är tillsammans med Elin Fransson. Paret bor i Italien och där spelar Marcus för FC Crotone i Serie A. Marcus och Elin förlovade sig i januari 2018.



Marcus Rohdén och Elin Fransson. Bildkälla: Instagram

Emil Krafth, 23, förlovade sig nyligen med sin flickvän Lina Lundqvist. Paret bor i Bologna, Italien, där Emil spelar.

På Instagram ger Lina en inblick i parets mysiga liv och Lina tycks vara riktigt träningsintresserad – precis som sin blivande make.



Emil Krafth och Lina Lundqvist. Bildkälla: Instagram

Den tidigare MFF-spelaren Pontus Jansson, 27, gifte sig med sin flickvän Åsa Thornell sommaren 2017.

Pontus Jansson och Åsa Thornell. Bildkälla: Instagram

Sebastian Larsson, 33, och Tina Lönnberg har varit ett par sedan Sebastian var 16 år gammal. Paret gifte sig i maj 2016 på Södertuna slott utanför Gnesta.



Tina Lönnberg och Sebastian Larsson. Bildkälla: Janerik Henriksson/TT Bild

Albin Ekdal, 28, som annars spelar i Hamburg, är tillsammans med Camilla Sjödahl-Essén. Paret bor även i Hamburg, och i oktober kommer Camilla föda parets första barn.



Albin Ekdahls flickvän Camilla Sjödahl-Essén. Bildkälla: Instagram

Emil Forsberg och Shanga, 25, har varit tillsammans i 10 år, och i juli gifte sig Emil och Shanga i Sundsvall.

I morgongåva fick Shanga en guld-Rolex, något hon visade på sin Instagram. Shanga har även hon spelat en hel del fotboll. I höst föds parets första barn, och på Instagram avslöjade Shanga att de väntar en dotter.



Emil Forsberg och Shanga Forsberg. Bildkälla: Instagram

Ola Toivonen, 31, och Emma Herbring har varit ett par sedan 2002, och Emma har även hon spelat fotboll på elitnivå – bland annat har hon spelat i MFF Dam.

Emma och Ola gifte sig i Karlskrona år 2015 och har två barn tillsammans.



Ola Toivonen och Emma Herbring. Bildkälla: Janerik Henriksson/TT Bild

Oscar Hiljemark, 25, är tillsammans med jämnåriga Elin Wass. Paret bor i Genoa, och ser ut att leva ett riktigt härligt liv tillsammans – goda middagar, stunder vid poolen och resor världen runt kan man få en inblick i via Elins Instagram.



Elin Wass. Bildkälla: Instagram

I en intervju med Aftonbladet sa Viktor Claesson, 26, att hans största framgång i livet var att träffa sin flickvän Julia Cedercrantz. Viktor och Julia bor i Ryssland då Viktor är mittfältare i laget Krasnodar.

Marcus Bergs fru heter Josefine Ringblom Berg och paret gifte sig år 2014. Tillsammans har de barnen Jolie, Leonel och Mateo. Josefine syns i "Playmakers" i TV4 . Familjen Berg bor i Al Ain, Förenade Arabemiraten.

Marcus Berg med sin fru Josefine Berg. Bildkälla: Instagram

John Guidetti, 26, och hans fru Sanna Dahlström har två barn tillsammans. Sanna hör vi i podcasten "Livet på läktaren" tillsammans med Maja Nilsson. Familjen Guidetti bor i Vitoria Gasteiz, där John spelar för klubben Deportivo Alavés.

John Guidetti och Sanna Dahlström. Bildkälla: Instagram

