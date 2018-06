Charmiga göteborgstjejen Emma Hellström var en av förra årets deltagare i Paradise Hotel. Med ett stort hjärta, hård attityd och skinn på näsan gick hon in och tog tittarna med storm. Efter programmet hyllades hon bland annat av Bianca Ingrosso. Dessvärre halkade Emma på målsnöret i slutet och vinsten gick istället till Jonathan Hermansson och Anna Pankova.

Efter sitt deltagande tog Emma sitt pick och pack och flyttade till Stockholm för att komma närmare killen hon då var tillsammans med. Men kärlekssagan slutade allt annat än bra. I podden"I sanningens namn" berättar nu Emma för första gången öppet om vad det var som hände tiden efter dokusåpan och helvetet hon tvingades gå igenom.

Emma Hellström var en av profilerna i Paradise Hotel 2017. Bildkälla: Emma Hellström Instagram

– Jag gav ju upp hela mitt liv för honom, sa upp mig, flyttade, bröt kontakten med en massa vänner. En vecka innan vi skulle flytta ihop fick jag reda på att han varit otrogen – inte en gång utan flera. Jag bröt ihop totalt, det är fan bland det värsta jag varit med om, berättar hon.

I podden "I sanningens namn" med Gabriella Bark öppnar nu Emma upp om tiden efter dokusåpan, om vad som egentligen hände mellan henne och exet samt hur hon träffade sin nya pojkvän. Bildkälla: Dplay

Har hittat kärleken på nytt

Det hela slutade med att Emma valde att avsluta relationen och gå vidare med sitt liv. För första gången på länge började hon må bra och hitta tillbaka till sig själv. I samband med det så träffade hon även en person som inte bara skulle komma att bli hennes bästa vän – utan även hennes nya kärlek.

Och ja, du känner antagligen igen honom...

– Ja, jag kan avslöja vem det är haha. Det är Pontus Brodin från Are You The One. Han har allt, och ibland när jag pratar om honom skulle jag typ kunna börja gråta för att jag tycker om honom så mycket, berättar hon.

Pontus och Emma började att ses som vänner, men sedan klickade de på ett mer romantiskt plan. Bildkälla: Pontus Brodin Instagram

Pontus Brodin har även han varit med i en dokusåpa, nämligen "Are You The One". Bildkälla: Pontus Brodin Instagram

Emma berättar att paret börjat skriva på Instagram för att sedan börja träffas som vänner. Men då kemin fanns där slutade det hela med att profilerna blev kära i varandra.

Emma berättar även i podden om den svåra och smärtsamma sjukdomen hon tvingas att leva med samt bjuder på en hel del ocensurerat sexsnack där hon och Gabriella bland annat pratar om oralsex, preventivmedel och sexställningar.

Här kan du lyssna på hela avsnittet.

