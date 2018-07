Idag, den 13 juli är det Åsa Wikforss som sommarpratar i P1. Åsa är forskaren som förra året kom ut med boken Alternativa fakta – om kunskapen och dess fiender som bland annat tar upp kunskapsresistens och falska nyheter.

Hon är flitigt anlitad som föreläsare. Disputerade vid Columbia University i New York och blev 2008 en av Sveriges två första kvinnliga professorer i teoretisk filosofi. Har forskat om språk- och medvetandefilosofi och mänsklig kommunikation. Publicerat mängder av artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Åsas goda vänner var på väg upp i tornen precis innan terrorattacken 9/11. Malin Hoelstad/SvD/TT

I sitt sommarprat berättar hon bland annat att hon år 2001 var boende i New York, men på grund av en stark hemlängtan bestämde hon, hennes man och deras barn sig för att åka hem till Sverige. Hennes mans familj samt några goda vänner befann sig i New York under tiden och lånade Åsas lägenhet.

Vännernas plan för dagen var att åka upp i World Trade Center, men strax innan såg de på TV att ett flygplan hade flugit in i ett av tornen.

Åsa berättar om hur det var en vecka senare när hon kom tillbaka till New York.

– Det låg tjock rök över staden. Och överallt satt det lappar på människor som saknades. Tiden efter var man på helspänn, när skulle en ny attack ske?, säger hon.

Åsa Wikforss avsnitt sänds 13 juli och släpps som podd klockan 07.00 men direktsänds 13.00.

Här hittar du det.

