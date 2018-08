Kourtney Kardashian och Younes Bendjima har gjort slut

Förhållandet mellan Kourtney Kardashian, 39, och modellen Younes Bendjima, 25, är över. Det bekräftar källor för magasinet People – och det slutade inte bra...

Nyheten kommer kanske inte som en direkt chock – deras förhållande knakade nyligen i fogarna. Och bättre blev det inte efter att Younes fångades på paparazzibilder där han myser med en annan tjej på stranden i Mexiko.

Tjejen är dessutom ingen mindre är modellen och influencern Jordan Ozuna, 28. Jordan har tidigare dejtat Kylie Jenners ex-pojkvän Tyga och även sammankopplats med Justin Bieber.

Bilderna har fått Kourtney att ta beslutet att lämna Younes för gott

– Younes skulle alltid vara en rebound (efter Scott Disick, reds. anm). Efter de här nya bilderna på Younes i Mexiko så kommer de definitivt inte att bli ihop igen, säger en källa till People.

Younes själv förnekar att han och Jordan Ozuna skulle ha något fuffens för sig, och på sina Instagram-storys skriver han:

"De vill verkligen att jag ska vara "the bad guy". För fan jävla Hollywood-skit. Får man inte ha kul med sina vänner längre", skrev han bland annat.

Younes Bendjima och Kourtney Kardashian under lyckligare tider. Bildkälla: Instagram/Stella Pictures.

Kourtneys systrar Kim, 37, och Khloé, 34, kunde inte hålla sig utan har även de gått till attack mot Younes efter de opassande bilderna med Jordan, skriver Daily Mail.

På Instagramkontot The Shade Room så har Kim kommenterat "Fina bilder från din 'killresa'". Hon lade även till en Pinocchio-emoji för att antyda att Younes ljög om att han skulle åka på grabbresa.

Kim Kardashian skrev en riktigt syrlig kommentar om Younes Bendjimas "grabbresa". Bildkälla: Instagram/The Shade Room, Instagram/Commentsbycelebs

Khloé, som även hon blev bedragen tidigare i år av sin pojkvän Tristan Thompson, gav också Younes en känga.

"Alexa spelar "Heard it all before" av Sunshine Anderson", skrev Khloé och antydde att de alla hade hört liknande ursäkter tidigare.

Även Khloé Kardashian, som även hon blivit bedragen, gav Younes en känga. Bildkälla: Instagram/The Shade Room, Instagram/Commentsbycelebs

Kourtney och Younes träffades första gången i Paris i oktober 2016 och har varit ett par sedan dess.

Younes Bendjima är modell och har jobbat för bland annat stora modehus som Balmain, Calvin Klein, Ralph Lauren och Givenchy.