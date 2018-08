Aretha Franklin har dött – blev 76 år gammal

Aretha Franklin är död, det har hennes publicist bekräftat för AP. Souldrottningen blev 76 år gammal.

Tidigare i veckan rapporterades det om att Franklin var allvarligt sjuk och ska under de senaste dagarna ha vårdats i sitt hem i Detroit. Dödsorsaken var cancer, som hon kämpat mot i åtta års tid. Sångerskan ska ha varit omgiven av vänner och familj när hon gick bort, enligt TMZ.

Bästa sångerskan någonsin

Redan som 14-åring skivdebuterade hon. Hela 18 Grammystatyetter har hon kammat hem och blivit utnämnd till bästa sångerskan någonsin av musiktidningen Rolling Stone, skriver Aftonbladet.

40 studioalbum släppte Franklin under sin karriär och blev år 1987 den första kvinnan som valdes in i Rock and roll hall of fame.