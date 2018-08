Vanja Engström krossar med sin sång – men skapar stor ilska hos Idol-juryn

Vanja Engström är 17 år och kommer från Lidingö. Hon går i skolan och driver på sidan en mindre Youtubekanal där hon bland annat sjunger, vloggar om sin vardag och testar olika sorters mat.

Men Vanja brinner även för en annan sak. Nämligen musik.

Vanja har en Youtubekanal som man kan kalla allt annat än oblyg. Bildkälla: Youtube

I kvällens Idol dyker hon upp i rutan, och i sitt intro berättar hon att hon alltid varit väldigt oblyg och alltid gillat att sticka ut. På sin skola mötte hon många höjda ögonbryn när hon under ett uppträdande valde att sjunga "My neck my back", som är en låt om oralsex.

– Lärarna var väl sådär halvnöjda. Men eleverna tyckte att det var kul, säger hon.

Det Vanja inte vet är att hennes oblyghet även kommer att göra Idoljuryn upprörda.

Skapar kaos under sin audition

När Vanja kliver in hos juryn säger Anders Bagge efter några sekunder att hon har gått fel och att "clown-audition" äger rum om ett par veckor. Trots det sparar inte Vanja på krutet utan tjoar och tjimmar omkring – allt medan juryn blir alltmer otåliga och upprörda.

Sällan har vi skådat Anders Bagge så upprörd som i kvällens Idol-avsnitt. Bildkälla: TV4 Play

Men sedan börjar Vanja att sjunga, och bränner av en riktig superaudition. Efter sin sång hyllas hon av en märkbart imponerad Kishti Tomita.

När sedan Alexander Kronlund ska säga sitt avbryter Vanja honom med att skrika.

"SÄG DET BARA, SÄG ATT JAG ÄR SÄMST". Vilket får både Alexander, Nicki – men främst Bagge att bli ordentligt förbannade, och de säger att hon kan glömma sin guldbiljett.

Alexander Kronlund var till en början imponerad, men det vände snabbt. Bildkälla: TV4 Play

Vanja inser allvaret för lite för sent. Bildkälla: TV4 Play

– Vi sitter inte i en jury för ett barnprogram där folk ska spela pajas, säger Bagge ilsket.

Kishti försöker sedan att få sina kollegor på andra tankar – men det går minst sagt sådär.

Hur det hela slutar – det ser du i onsdagens avsnitt av Idol som sänds på TV4 klockan 20.00.