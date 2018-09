Veckans hetaste paparazzibilder

Nu är hösten äntligen här – och för kändisarna betyder det att semestern är slut och att det är dags att damma av festkläderna för att gå på partyn, modevisningar och galor.

Modetidningen GQ höll tidigare i veckan sin årliga fest – och på plats i London var bland annat Chrissy Teigen, John Legend och sångerskan Rita Ora.

En annan kändis som väckt uppmärksamhet de senaste dagarna är Instagramdrottningen Kylie Jenner, 21.

Under torsdagsnatten så kände Kylie för att festa lite på nattklubben Nice Guy i Hollywood– så hon drog på sig en ljusrosa Latexklänning och ett par klackar från svågern Kanye Wests märke Yeezy.

Kylie Jenner i latexklänning. Bildkälla: Stella Pictures.

Den som har gott minne kommer nog ihåg att Kylies storasyster Kim Kardashian, 37, skapade rubriker när hon bar en liknande klänning redan år 2015.

Kylie, som har genomgått en rad skönhetsoperationer så som en rumpförstoring, en bröstförstoring, Botox, fillers, näsoperationer och käkkirurgi, var sminkad av sin makeup-artist Ariel Tejada, klädd av sin stylist Jill Jacobs och håret, i form av en blond peruk, var fixat av hennes hårstylist Andrew Fitzsimons.

I februari tidigare i år blev Kylie mamma till dottern Stormi Webster, men den här kvällen fick Stormi vara hemma med sin pappa, rapstjärnan Travis Scott, skriver Daily Mail.

Kim Kardashian i latexklänning år 2015. Bildkälla: Stella Pictures.

Andra stjärnor som vimlat i veckan är det nyförlovade paret Justin Bieber och Hailey Baldwin. Kärleksparet har hängt i New York under sommaren, men nu blev det en lyxig middag på Dan Tan i Hollywood.

Dessutom kollar vi in Nicki Minajs outfit under Off-Whites fest i New York, och sist men inte minst – Meghan Markle och prins Harry.

Paret gick på en välgörenhetskonsert i London, och Meghan – som efter bröllopet med Harry den 19 maj fick titeln hertiginnan av Sussex – bar en fantastisk klänning från Jason Wu.



Meghans vackra klänning var inte direkt billig – den kostar nämligen över 30 000 kronor. Men det har nog Meghan råd med – här kan du läsa mer om Meghans hemliga miljoner.

Veckans hetaste paparazzibilder ser du i klippet ovan!