Gåsmamman får en ny säsong – här är allt du behöver veta

Kriminalserien Gåsmamman blev en totalsuccé bland tittarna efter premiären 2015 och serien har redan gått i tre hela säsonger. Efter det sista avsnittet av säsong tre började fansen genast spekulera, kommer det en fjärde säsong?

Efter att det sett mörkt ut för att serien skulle få en till säsong kommer TV4 nu med ett glädjande besked för alla som längtar efter mer. Gåsmamman säsong fyra blir verklighet.

Flyttar till TV4

De tidigare säsongerna sändes på Kanal 5 och i C More, men till den fjärde säsongen flyttar serien till TV4 och C More.

Vi får återigen se Alexandra Rapaport, som 2017 vann Kristallen som årets kvinnliga skådespelare i en tv-produktion, i rollen som Sonja Ek.

– Jag kan inte beskriva hur otroligt glad och stolt jag är över att äntligen kunna ge det här beskedet till alla hängivna Gåsmamman-fans! Jag har, på fullt allvar, fått frågor varje dag om vad som händer med serien och har tyckt att det har varit så jobbigt att hålla det här hemligt, säger Alexandra Rapaport i ett pressmeddelande från TV4.

Alexandra Rapaport är tillbaka i huvudrollen som Sonja Ek. Bildkälla: C More/TV4

Premiärdatum

Men fansen får vänta en bra stund till innan de kan njuta av den fjärde säsongen, premiärdatumet är satt till någon gång under 2019 och kommer först att visas på C More, därefter på TV4.

– Det är fantastiskt att se hur Gåsmamman har lyckats engagera sin publik på ett oöverträffat vis. Därför känns det så lyxigt att vi låter historien få liv igen genom ytterligare en säsong. Jag ser verkligen fram emot att se hur allting fortsätter efter det minst sagt rafflande slutet i säsong tre, säger Josefine Tengblad, dramachef för C More och TV4.



Visste du att?

Visste du förresten att Alexandra Rapaport är inte bara huvudrollsinnehavare till serien utan också en av producenterna?



Något annat du kanske inte hade koll på om Gåsmamman är att den har en holländsk förlaga från 2010 som heter "Penoza". Den amerikanska dramaserien "Red Widow" från 2013 har också samma ursprung.