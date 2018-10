Cardi B misstänkt för misshandel på strippklubb

Det var i augusti som rapstjärnan Cardi B, 25, hamnade i slagsmål på en strippklubb i Queens.

Cardi var på strippklubben för att titta på bandet Migos, där hennes pojkvän Offset är en av medlemmarna.

Men säg den lycka som varar. Under kvällen fick Cardi för sig att en 23-årig bartender som jobbade på strippklubben hade haft ihop det med Offset.

Cardi ska då ha sett rött och sedan uppmanat folk att gå till attack mot bartendern och hennes syster. Enligt polisen så kastades det stolar, flaskor och vattenpipor mot kvinnan.

Efter slagsmålet så flydde Cardi och nio personer i hennes sällskap från platsen, men Cardi gick sedan med på att lämna över sig till polisen efter att bartendern kunde identifiera henne.

Rapstjärnan Cardi B. Bildkälla: Stella Pictures.

Slagsmålet på strippklubben ägde rum bara tre veckor efter att Cardi B och hennes stora rival Nicki Minaj hamnade i slagsmål på en fest under modeveckan i New York.

Då lämnade Cardi festen barfota och med ett sår i pannan, skriver The Guardian.

Cardi B är nu misstänkt för misshandel, och den 29 oktober är det dags för Cardi att återigen höras av polisen.



Under måndagen fångades Cardi på bild när hon lämnade polisstationen med ett leende på läpparna. Cardi ville inte kommentera anklagelserna.

– Hon fortsätter att hota dom och tror att hennes kändisstatus kommer göra att hon slipper undan från det här. Men det spelar ingen roll om hon heter Cardi B eller Carl B. Om hon begår våldsbrott så kommer hon att ställas inför rätta, säger bartenderns advokat Joe Tacopina till TMZ.

Cardi B lämnar polisstationen med ett leende på läpparna. Bildkälla: Stella Pictures.

Cardi B, vars riktiga namn är Belcalis Marlenis Almánzar, är en av årets mest omtalade rapstjärnor.



I april släppte hon sitt debutalbum "Invasion of Privacy" som innehåller hits som "I like it". I början av 2017 började Cardi dejta Offset, och i en intervju med The Fader berättade Cardi om den starka kärleken och hur han peppade henne att jobba hårdare.

– Det har varit en välsignelse, att jag har fått träffa honom och hans vänner. Jag ser hur hårt de jobbar. Och det har motiverat mig att jobba ännu hårdare. Jag ser hur bra det går för dom och hur fett det är att vara nummer ett. Och jag känner att jag vill ha det. Många ser bara juvelerna och pengarna, men jag tror inte så många ser hur hårt de jobbar varje dag, sa hon då.

Cardi B och pojkvännen Offset. Bildkälla: Stella Pictures

Den 27 oktober 2017 förlovade sig paret, och i april 2018 berättade Cardi att hon var gravid med parets första barn.

Den 25 juni 2018 avslöjades det att paret hade gift sig i hemlighet redan i september 2017. Bröllopet ägde rum i parets sovrum. Den 10 juli 2018 föddes parets dotter Kulture Kiari Cephus.