Albin Lee Meldau gör låt om fuckboys i "Så mycket bättre"

Albin Lee Meldau är sångaren som kanske känns som något av en nykomling bland artisterna i årets "Så mycket bättre".

Men Albin, som slog igenom med singeln "Lou Lou" som har över 19 miljoner streams på Spotify, har snabbt blivit omtalad i TV4-programmet.

Förra veckan bjöd han på en version av Eric Gadds "Bara himlen ser på", och det blev minst sagt känslosamt. Och även idag så lockar Albin fram de stora orden.

– Du vet, vissa låtar är så att man inte vill pilla i dom va. Det ska man inte heller va. Men den här låten som jag har valt att göra är "My favourite lie" och det är en låt som jag tycker har fått alldeles för lite uppmärksamhet så jag hoppas att den smakar. Jag är väldigt stolt över det här ska du veta, säger Albin i programmet.

Albin Lee Meldau i "Så mycket bättre". Bildkälla: TV4

– Jag har nog aldrig känt så här inför någonting jag har gjort innan. Jag trodde inte att jag hade den här förmågan, berättar han och säger att hans tolkning handlar om fuckboys.

"Vill inte börja gråta"

– Jag har varit med ganska många gånger om att "jag vet att du inte älskar mig, jag vet att du bara är här för idag, men det bryr jag mig inte om". Jag drar en till, jag röker en till, jag softar lite till, sen tar vi baksmällan imorrn. Det här är stort för mig, nu vill jag inte börja gråta. Den heter "Min favoritvals". Hoppas du gillar den, säger Albin.

Louise spelade in låten "My favourite lie" i Memphis, och den släpptes 2005 på hennes album "From Linköping to Memphis".

Louise Hoffsten är rörd efter Albins tolkning. Bildkälla: TV4

Under Albins tolkning är både Louise och de andra artisterna märkbart tagna – både Eric Gadd och Stor kallar det för "episkt".

– Jag är knockad av honom. Det är det bästa jag hört musikaliskt på mycket länge i mitt liv. Jag trodde inte att jag skulle få uppleva det, att träffa en så fantastisk artist som han är. Jag skulle aldrig vilja vara gift med honom dock fyfan, skrattar Louise.

Här kan du se Albin Lee Meldaus tolkning av Louise Hoffstens "My favourite lie". Albins version finns även på Spotify.