Albin Lee Meldau: "Tog droger, stal och åkte fast"

Lördag den 20 oktober klockan 20.00 är det säsongspremiär för "Så mycket bättre" i TV4. Det här blir den nionde säsongen för tittarsuccén som varje år har lockat en miljonpublik. I år ska artisterna Charlotte Perrelli, Christer Sjögren, Eric Gadd, Linnea Henriksson, Louise Hoffsten, Stor och Albin Lee Meldau tolka varandras låtar under en bit mat på vackra Gotland.

Albin Richard Meldau föddes den 8 februari 1988 i Göteborg, och går under artistnamnet Albin Lee Meldau. Albin, som idag är 30 år, sjöng tidigare i bandet The Magnolia.

Men hans stora genombrott kom som soloartist år 2016 med den souliga låten "Lou Lou" som har streamats över 19 miljoner gånger på Spotify.

Louise Hoffsten, Christer Sjögren, Linnéa Henriksson, Eric Gadd, Albin Lee Meldau och Charlotte Perrelli i årets "Så mycket bättre". Bildkälla: Karl Melander/TT Bild.

Tog droger och snattade

Låten "Lou Lou" handlar om Albins ex-flickvän. I en intervju med Aftonbladet har han berättat om hur låten blev till.

– Det tog slut mellan oss och det enda jag ville var att hon skulle lyssna, älska mig och komma tillbaka. Detta var mitt desperata, innerliga försök till att laga något som var trasigt, men det vet ju alla att det inte går. När jag ser att så många människor som känner igen sig i min historia får jag nypa mig i armen och buga. Ödmjukast tack till er, ni är kärlek. Kärlek är kärlek oavsett vad, berättade Albin då.

I februari släppte han singeln "The weight is gone" som även den blev en hit – den har streamats över 2 miljoner gånger på Spotify.

Albin Lee Meldau. Bildkälla: Karl Melander/TT Bild

Albin har tidigare berättat om sin uppväxt, och han beskriver sig själv som något av ett problembarn. I en intervju med TV4 berättade han att han var en "fruktansvärd unge".

Som liten var det fotbollen som gällde för Albin – men i tonåren insåg han att det var musiken som var hans kall, och då tog han upp gitarren.

– Jag gjorde allt man inte skulle göra. Drack och tog droger och stal och åkte fast. Jag bytte klass varje år. Jag var otroligt jobbig, berättade Albin då.

När Albin var 18 år så hoppade han av skolan och tog ett jobb på McDonalds. Men bara ett par år senare så bildade han alltså bandet Magnolia.

Tillsammans med Idol-profilen

Albin kommer från en musikfamilj, och både hans mamma och pappa har varit artister. Albins pappa har varit även med och skrivit Albins låt "Lovers", något som Albin berättade om i en intervju med Aftonbladet.

Albin Lee Meldau är idag tillsammans med Sarah Mathisen, 27, något som Elisabeth Höglund skrev i sin blogg efter att både hon och Albin hade gästat "Parneviks".

Sara Mathisen. Bildkälla: Stella Pictures.

Även Sarah är artist, och många kanske känner henne igen från "Idol". Hon åkte ut i kvalveckan år 2013, men hon såg ljust på framtiden då.

– Nu ska jag fortsätta skriva musik och släppa någonting så fort som möjligt. "Idol" är ju inte drömmen, drömmen är att vara artist, har Sarah berättat, något som Expressen rapporterade om då.

