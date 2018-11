Äntligen: Breaking Bad blir en långfilm

Alla som någonsin kollat på en sjukt bra serie vet att det inte finns någon större sorg än den man upplever när man sett klart sista minuten av en säsongsavslutning. Ännu värre, om det är sista avsnittet NÅGONSIN.

Men ibland händer något fantastiskt. Och för Breaking Bad fans är "ibland" idag. För enligt källor kommer snart en långfilmsversion av Breaking Bad se dagens ljus, enligt The Hollywood Reporter.

Det är fortfarande oklart om filmen är tänkt för en bio-publik eller i ett TV-format, men enligt källorna ska serieskaparen Vince Gilligan planerat att filmen ska vara cirka två timmar lång, skriver THR.

Aaron Paul, Vince Galligan, Bryan Cranston. Foto: Casey Curry / TT

Det ska också vara tänkt att Vince Gilligan blir den som skriver manus, men om filmen blir en spin off som "Better Call Saul", eller om den kommer att fortsätta där orginalserien slutade får vi helt enkelt vänta och se.



Mark Johnson and Melissa Bernstein som varit produktionsledare i både orginalserien och "Better Call Saul" sägs också arbeta med projektet, som ska handla om en kidnappning. Produktionen tros börja nästa månad i New Mexico. The New Mexico Film Office har bekräftat att man ska starta ett nytt projekt som i nuläget är döpt till "Greenbrier" inom snar framtid, enligt THR.

