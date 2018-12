Camilla Läckberg om det divigaste hon har gjort: "Ser du inte vem jag är?"

Stjärnorna på slottet har snart premiär på SVT och deckardrottningen Camilla Läckberg är en av deltagarna. När hon fick frågan om att vara med i programmet kände hon sig hedrad.

– Jag blev löjligt glad! Jag har stor respekt för programmet och det är många av mina idoler som har varit med i det, och människor med väldigt imponerande karriärer, säger Camilla Läckberg.

Camilla beskriver sin tid på slottet som en av de mest fantastiska och unika upplevelserna i hennes liv. Hon säger att hon har skapat en nära och personlig relation med samtliga deltagare.

– Jag har på riktigt fått vänner för livet. Lena Söderblom är min ”girlfriend”, vi går och käkar lite skaldjur och dricker lite bubbel. Jag och Kajsa Ernst har mest hörts på telefon och planerar middag framöver. Jag och Alexander Karim snackar lite jobb och framtiden. Sven Melander är lite svårare att hålla kontakt med eftersom han inte bor här.

Alexander Karim, Kajsa Ernst, Sven Melander, Lena Söderblom och Camilla Läckberg bodde tillsammans en vecka i somras på Teleborgs slott i Växjö. Bildkälla: Janerik Henriksson/TT

Camilla berättar för Nyheter24 att hon brukar försöka undvika att göra ”diviga” saker. Men en gång körde hon med kortet ”Ser du inte vem jag är?”. Detta inträffade när Camilla skulle hämta ut ett paket på hennes lokala matbutik och hade glömt legitimationen hemma.

– Det spöregnade! Jag sprang in från parkeringen, ställde mig vid paketutlämningen, kommer fram och inser att jag glömt legget. Jag tittade ut på spöregnet och kände att jag inte orkade åka hem igen.

Det satt en kille i 20-årsåldern bakom disken och Camilla tittade vädjande på honom och förklarade situationen.

– Ursäkta, men du ser möjligtvis inte vem jag är, sa jag. Han tittade på mig och tuggade tuggummi och sa nej. Där började jag känna mig lite svettig och kände paniken komma.

Trots det var Camilla inte redo att ge upp. Hon vände sig om och såg två äldre damer.

– Min målgrupp! Tanterna är mina, jag älskar mina tanter. Så jag tänkte ”jag är hemma nu, jag har mina tanter här”.

Camilla vände sig till dem och frågade och de möjligtvis kände igen henne och kunde berätta det för ynglingen bakom disken.

– De tittade helt tomt på mig och sa nej. Där ville jag dö. Just i det ögonblicket. Men då hade jag tur. Chefen på utlämningen hörde mig inne från kontoret, gapskrattade och kom ut och sa ”det är lugnt, jag vet vem hon är, ge henne paketet”. Sen har jag aldrig gjort så igen. Det kommer aldrig hända igen.

Camilla Läckberg och Simon Sköld är gifta sedan 2017. Bildkälla: Christine Olsson/TT

Camilla har svårt att välja ut ett bästa minne från tiden på slottet, men minns såklart hennes egen dag som lite extra speciell för henne.

– Vi fick göra så otroligt roliga saker, och äta fruktansvärt god mat. Jag gillade ju min Karaoke-aktivitet väldigt mycket. Det var väldigt kul, Sven är grym på att sjunga!

De flesta av deltagarna fällde ju en och annan tår under inspelningen – likväl Camilla.

– Jag är mest glad över att jag lipar mindre än Alexander Karim i programmet. Jag brukar vara den som lipar mest. Men han har slagit mig, så det är väldigt skönt! För mig blir det alltid väldigt känslosamt när jag pratar om min pappa. Så på min egen dag var det mest känslosamt.

Camilla är ju en sann arbetsmyra med hela tio deckare, två kokböcker och sex barnböcker i bagaget – översatta på minst 40 språk i över 60 länder. Så det där med att vara ledig säger hon inte är hennes starkaste sida.

– Jag tycker om att umgås med vänner och laga mat när jag väl är ledig. Sen försöker jag komma in i mitt läsande igen. Just under småbarnsåren är det det som börjar halta. Nu börjar jag komma ur dem så nu har jag börjat läsa igen.

Stjärnorna på slottet 2018 har premiär lördag 29 december kl 20.00 i SVT1 och samma dag på SVT Play. Programmet om Camilla Läckberg sänds 26 januari.

Se Nyheter24:s intervju med Camilla Läckberg i klippet ovan.