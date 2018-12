Bonde-Simons vän Per: "Satte mig i bilen och drog direkt"

Mjölkbonden Simon Ohlsson, 26, har minst sagt gjort succé i årets Bonde söker fru. Tittarfavoriten har med sin sköna personlighet och härliga humor tagit svenska folket med storm och på sociala medier har han varit ett hett samtalsämne mellan många Bonde-fans.

Men sagan slutade tyvärr inte som väntat för Simon. Efter att kamerorna stängts av och produktionen lämnat gården så blev det tyst mellan paret, och de hördes inte mer än ett par sms hit och dit. Simon anade oråd och det hela slutade med att Frida inte dök upp.

Det hela slutade med att Simon fick åka på sin resa ensam – trodde han.

Simon går ut för att kika hur han kommer att bo den närmaste veckan. "Oj, pool och allting", utbrister han. Bildkälla: TV4Play

Andra kvällen på lyxhotellet knackade det nämligen på dörren och in steg Simons gode vän Per Erlandsson. Men hur gick det hela till? Visste Simon om att Per skulle komma? Hur känner de varandra?

Nyheter24 tog ett snack med Svenska folkets nya favorit Per för att höra hur det hela gick till.

– Simon ringde mig dagen innan han skulle åka till Rhodos med Frida. Jag hörde direkt att allting inte stod helt rätt till. Han berättade att hon inte svarat på hans samtal. Sen ringde han vid 6 morgonen efter och sa att det hade gått åt helvete, berättar Per.

– Senare på kvällen ringde det en något pressad producent. Han frågade i princip rakt ut om jag skulle kunna tänka mig att åka iväg. Jag var hos min flickvän i Uppsala, men det är ju inte så långt ifrån Arlanda. Så vi satte oss i bilen så skjutsade min flickvän mig till Arlanda. Jag hann kanske inte packa så mycket men jag hann fixa provisoriskt pass i alla fall haha!

Hur blev det med packning då?

– De sa "Vi köper badbrallor och solbrillor till dig på plats" och vad mer behöver man på en solsemester, skrattar Per.

Hann du prata någonting med Simon under den här tiden?

– Nej han satt ju på sitt plan så vi hann inte utbyta ett enda ord faktiskt. Jag landade och satte mig i en taxi till hotellet där jag fick en mygga (mikrofon) så fick jag stega in till Simon.

Simon blev ordentligt chockad när Per stegade in i hotellrummet. Bildkälla: TV4Play

Per åkte samma kväll som produktionen ringde upp honom. "Det är vänskap på hög nivå", säger Simon. Bildkälla: TV4Play

"Det var otroligt kul att se hur glad man blev", berättar Per. Bildkälla: TV4Play

Hur var det att se hans reaktion?

– Han var så förvånad. Det var kul att se hur glad han blev.

Per berättar att han och Simon lärde känna varandra när de båda gick på ett naturbruksgymnasium i Kalmar.

– Man bor på skolan så det blir ju att man umgås en hel del, så det var där vi blev väldigt goda vänner.

Hur är Simon som vän?

– Han är otroligt snäll och vill att alla ska få vara med. Han är verkligen så snäll som han framstår i TV. Jag studerade i Skåne några år, då kom han dit flera gånger för att kolla till mig.

Vad var bäst med resan ni åkte på?

– Att bo på ett femstjärnigt lyxhotell med egen pool är ju inte helt fel, skrattar Per.

– Sen tror jag det var bra att vi åkte dit och kapslade ihop allting. Det var som att vi kunde samla ihop alla bitar av det som hänt för att sedan lämna det på Rhodos. Hade vi inte åkt iväg hade han antagligen haft kvar många tankar i huvudet fortfarande, tillägger han.

Resan fick sig en ordentlig vändning när Simons vän plötsligt dök upp på hotellet. "Inte alla som skulle släppa allt och ställa upp sådär", säger Simon. Bildkälla: TV4Play

Vi säger att man som tjej vill ta kontakt med Simon, kan du ge något ess i rockärmen. Vad gillar han?

– Man ska vara sig själv och inte försöka lägga på någon slags personlighet som inte är du. Någon som är snäll och jordnära samt att man har förståelse för hans vardag som egen företagare. Sen att våga träffas och inte bara höras av över sociala medier.

Om man vill haffa Simon så ska man enligt per vara snäll och jordnära – precis som Simon. Bildkälla: TV4Play

Så – hur blir julen? Hur ska du fira och kommer du och Simon att utbyta några klappar?

– Jag firar hemma hos min farmor på Öland, så kommer även brorsan dit. Haha nej vi är ju två 26-åriga grabbar så det blir nog en skål ute på juldagen, men inga fluffiga tofflor, avslutar Per.