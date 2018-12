Äntligen lite härliga nyheter – superstjärnan Miley Cyrus, 26, har gift sig med sin stora kärlek, skådespelaren Liam Hemsworth, 28.

Miley och Liam träffades för nästan 10 år sedan under inspelningen av filmen "The Last Song" år 2009, och blev snabbt ett par. Liam friade till Miley redan år 2012, men året därpå gjorde de slut och bröt sin förlovning.

År 2015 så började Miley och Liam dejta igen, och sedan gick det undan – det var middagar, dejtkvällar och semestrar tillsammans.

Miley Cyrus och Liam Hemsworth år 2009. Bildkälla: Stella Pictures.

Fram till nyligen bodde Miley och Liam tillsammans i Malibu med sina sju hundar, två grisar och två miniatyrhästar. Men under de fruktansvärda bränderna så brann parets hus ned.

Så vad vet vi om själva bröllopet?

Miley och Liam gifte sig söndag den 23 december 2018 i en intim och privat ceremoni där bara deras närmsta familj och vänner närvarade.

Miley bar en vansinnigt vacker bröllopsklänning från den brittiska designern Vivienne Westwood, och Liam i sin tur bar smoking och vita sneakers.

Miley Cyrus bar en bröllopsklänning från Vivienne Westwood. Bildkälla: Instagram/mileycyrus

På Instagram har Miley delat med sig av flera bilder från den vackra vigseln, och gratulationerna strömmar in från världsstjärnor.

Skådespelarna Hilary Swank, Juliette Lewis, Ashley Tisdale och Rebel Wilson skickade massor med hjärtan, precis som designerna Zac Posen och Marc Jacobs.

Stort grattis till kärleken!