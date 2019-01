Anis Don Demina i Melodifestivalen – allt du vill veta om DJ-stjärnan

Anis Don Demina, 25, är den svenske DJ-profilen som i år tävlar i Melodifestivalen tillsammans med Zeana. Låten heter "Mina bränder" och är skriven av Melodifestivalen-veteranen Thomas G:son och Jimmy Jansson, Pa Moudou Badjie, Robin Svensk och Anis Don Demina.

Här är allt du vill veta om Anis:



Miljontals streams

Anis har släppt flera hits – både "Wasted" och "On my mind" har tillsammans över 9 miljoner streams. Även singeln "Sucker for love" som Anis släppte i november 2018 har över 1,8 miljoner streams.

– Det finns inte en chans att den floppar tror jag. Jag är bombsäker, sa Anis i en intervju med Aftonbladet.

Anis har dessutom spelat på klubbar som Movida i Dubai och Cirque Le Soir i London. Förutom att DJ:a så är Anis även sångare, gitarrist och saxofonist.

Zeana och Anis Don Demina tävlar i Melodifestivalen tillsammans med bidraget "Mina bränder". Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

Bråket med Joakim Lundell

Anis Don Demina hade haft en dj-karriär i 10 års tid, och år 2017 så gick Anis ut och kritiserade Joakim Lundell som då var relativt ny som DJ. I sina videos så sa Anis att Joakim kunde ringa honom så kunde han hjälpa honom med tekniken och annat.

Sagt och gjort – det som började med bråk utvecklades sedan till att Anis visade Joakim tips och tricks så att Joakim kunde slipa upp sina skills. Idag är Anis och Joakim vänner.

Anis Don Demina och Joakim Lundell är idag vänner. Bildkälla: Instagram/anisdondemina

DJ-skola med Lance Hedman

Joakim Lundell är inte den som Anis har lärt upp bakom skivspelarna. Anis har nämligen lärt upp både Samir Badran, Lancelot "Lance" Hedman och Ida Warg. Men DJ-skolan med Lance och Lances vän Linton var inte helt smärtfri. Lance var nämligen vansinnigt bakis och Linton dök inte ens upp. Det fick Anis att se rött.

– Jag fattar att dom vill ha kul, dom är kids, men dom får ha lite respekt mot de andra eleverna. Om du är uppe till sex på morgonen, sätt 50 larm så du kommer i tid. Annars kommer dom skämma ut sig sen. Det funkar inte, Han kommer inte lära sig någonting om han kommer en timme sent och vissa dar skiter han i att vara här över huvud taget. En av dom är inte ens här, What the fuck?”, sa Anis då.



Lance Hedman skulle lära sig DJ-yrket av Anis Don Demina och Alex D'Rosso. Bildkälla: Viafree

Driver stor Youtubekanal

Anis Don Demina driver en stor Youtubekanal där han har över 196 000 prenumeranter. Flera gånger i veckan bjuder han på smaskiga videos – det är allt från reaktionsvideos, spaningar från Youtubevärlden till intervjuer med Lance Hedman om hans vilda liv på partyön Rhodos.



På scen med Samir och Viktor

Under Melodifestivalen i februari 2018 så intog Samir Badran och Viktor Frisk scenen med sin låt "Shuffla" som gick direkt till final. Med på scenen var även Anis – som bjöd på en saxofontrudelutt.