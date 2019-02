5 saker som du kanske inte visste om Oscar Enestad

Mello-aktuella Oscar Enestad föddes den 21 februari 1997 och är främst känd som en av gruppmedlemmarna i den forna gruppen FO&O, men har sedan gruppsplittringen 2017 satsat på en solo-karriär.

I Melodifestivalen 2019 tävlar Enestad i tävlingens andra deltävling i Malmö med låten "I Love it". Men vem är killen bakom artisten? Nyheter24 har listat fem saker som du vill veta om honom.

1. The FO&O

FO&O bildades våren 2013, men då hette gruppen The Fooo och bestod av Oscar Enestad, Felix Sandman, Omar Rudberg och Oscar Molander. Första gången som bandet uppträdde var i april 2013, då de var förband till Justin Biebers konserter i Globen.

I april 2014 gav de sig ut på en Sverigeturnén "Fooo Experience" och senare det året bytte de namn till "The Fooo Conspiracy" – som var en hyllning till sina fans.

Under åren släppte bandet ett par studioalbum och flera singlar. Den 16 november 2016 meddelade bandmedlemmen Oscar Molander att han inte längre ska vara en del av "The Fooo Conspiracy", utan fortsätta att satsa på musiken på egen hand.

I början av 2017 bytte bandet sitt namn till "FO&O" och tävlade i Melodifestivalen 2017 med låten "Gotta Thing About You". Där tog de sig till final och slutade på en elfte plats.

Senare samma år, närmare bestämt i oktober, meddelade gruppens medlemmar att gruppen skulle läggas ner och att Oscar, Felix och Omar skulle satsa på solokarriären.

Felix Sandman, Oscar Enestad och Omar Rudberg i FO&O. Bildkälla: Christine Olsson/TT

2. Tillsammans med 29 år äldre flickvän

Under 2016 började det ryktas att Oscar hade ett förhållande med den 29 år äldre Cecilia Dahlbom. Det var i samband med FO&O:s medverkan i Melodifestivalen 2017 som detta ryktet bekräftades. På Melodifestivalens efterfest publicerade Cecilia en bild på henne och Oscar där det stod: "Love is Louder #2years".

Vid den tidpunkten hade paret varit tillsammans i hemlighet i två år.

Den här bilden lade Cecilia upp på Instagram från Melodifestivalen 2017. Bildkälla: Instagram/ceciliadahlbom

Men paret visade inte sin kärlek öppet under det året. Det var inte förrän på Elle-galan 2018 som de "på riktigt" visade de upp sig för första gången tillsammans och bekräftade sin relation i media.

– Vi har varit tillsammans i snart tre år och bott ihop i ett och ett halvt. Det är inget konstigt alls, vi trivs ihop, sa Cecilia till Hänt på Elle-galan.

Under åren har de gjort flera resor tillsammans, bland annat till Thailand och Maldiverna. Hösten 2017 fyllde Cecilia 49 år och då åkte paret till Maldiverna för att fira hennes födelsedag. När Cecilia fyllde 50 bar det av till "svenskarnas favorit" – Thailand.

3. "I Love it" handlar om hans flickvän

Årets festivallåt är tillägnad flickvännen Cecilia. Texten handlar om Oscars kamp att få hans föräldrar att acceptera den 29 år äldre flickvännen. En av textraderna i hans låt lyder: "I love it, my parents don't like it", har Aftonbladet avslöjat.

– Den handlar om kärlek och smärta, frigörelse och frihet att älska vem man vill vilket jag tagit med från mitt eget förhållande. Tracket är väldigt glatt, men texten är väldigt sorglig, har han sagt till tidningen.



4. Biter på naglarna

En del av oss biter frekvent på naglarna, vissa inte. Oscar är en av de som biter. Däremot biter han inte för att det är "tillfredställande", utan att han är lat. I stället för att klippa naglarna biter han alltså ner dem.

– Jag orkar inte gå och ta fram en nagelsax så istället biter jag, berättar Oscar i Youtube-kanalen Humorn i P3.

5. En av 100 mäktigaste unga i Sverige

I fyra år har Nyheter24 listat de 100 mäktigaste unga i Sverige. På 2018 års lista hamnade Oscar på en 82:a plats med motiveringen:

"Näst efter Felix Sandman (plats 15) har Oscar varit en ständig snackis bland svenska ungdomar och nyfikna vuxna efter FO&O. Visst pratar många om hans förhållande med Cecilia Dahlbom, men nu när han släpper solomaterial kan han få flyta på de vågorna tillsammans med över 214 000 följare på Insta".

