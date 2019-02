Den 36:e upplagan av Grammisgalan ägde rum på Annexet, i Stockholm, och firade dessutom 50-års jubileum. Några av Sveriges bästa artister samlades för att äta galamiddag och ta emot priser för sina prestationer från föregående år.

Daniel Hallberg och Rennie Mirro var programledare och bjöd på en och annan humoristisk sketch. Dessutom uppträdde de tillsammans med Justin Timberlakes låt Suit & Tie och bjöd på en riktig dansshow (dock försökte sig Rennie Mirro på en bakåtvolt som inte landade så väl). På scenen uppträdde även artister som Albin Lee Meldau, Peter Jöback och Molly Sandén.

Här är alla vinnare på Grammisgalan 2019!

Årets album

Seinabo Sey – I'm a dream



Årets alternativa pop

Sarah Klang – Love In The Milky Way

Årets artist

Z.E – Min Penna Blöder

Årets barnalbum

Gullan Bornemark – Mina Egna Favoriter

Årets dansband

Blender – Gambla Litegrann

Årets elektro/dans

Neneh Cherry –Broken Politics

Årets folkmusik

Per Gudmundson & Bengan Janson – Hjeltamôs

Årets hederspris

Tim "Avicii" Bergling

Årets hiphop

Jireel – 18

Årets hårdrock/metal

Tribulation – Down Below

Årets jazz

Amanda Ginsburg – Jag har funderat på en sak

Årets klassiska

Zilliacus/Raitinen/Forsberg – Amanda Maier: Volume 3

Årets kompositör

Ludwig Göransson – Childish Gambino m.fl.

Årets låt

Robyn – Missing U

Årets musikvideo

Gustaf Holtenäs – Jenny Wilson-Rapin*

Årets nykomling

Imenella – Chagga, Moves Remix

Årets pop

Robyn – Honey

Årets producent

Simon Superti – Adel, Dani M

Årets rock

Hurula – Oss Är Allt



Årets specialpris

Janne Hansson

Årets textförfattare

Seinabo Sey – I'm A Dream

Årets visa/singer-songwriter

Slowgold –Mörkare