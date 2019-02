Sångerskan Lisa Ajax, 20, tävlar i Melodifestivalen i Lidköping nu på lördag med bidraget "Torn" som är skriven av Isa Molin.

Lisa Ajax må bara vara 20 år gammal men är redan en riktig Mello-veteran. Hon har nämligen gått till final två gånger i Melodifestivalen – både år 2016 och 2017.

Här nedan är allt du vill veta om Lisa Ajax:

Började sjunga redan som barn

Lisa Kristina Ajax föddes den 13 augusti 1998 i Järfälla i Stockholm. Hon började sjunga redan som 6-åring och tog då lektioner hos en sångpedagog. Dessutom deltog hon faktiskt i Lilla Melodifestivalen redan år 2012.

Slog igenom i "Idol"

Lisa Ajax slog igenom i "Idol" år 2014. Under sin tid i "Idol" sjöng hon bland annat Lill Lindfors "En sån karl", den gamla discodängan "Lady Marmelade", Rihannas "Please don't stop the music" och "Chandelier" av Sia. Lisa kammade hem vinsten i "Idol" i december 2014 och sedan dess har hennes karriär gått spikrakt uppåt.

Lisa Ajax i "Idol" år 2014. Bildkälla: Stella Pictures

Genom åren har hon släppt en hel del singlar som har blivit stora framgångar. "I dont give A" har över 8 miljoner streams, och "My heart wants me dead" blev även den en stor succé med över 10 miljoner spelningar på Spotify.



Så mycket pengar tjänar Lisa Ajax

Enligt Aftonbladet hade Lisa Ajax år 2017 en taxerad förvärvsinkomst på 289 500 kronor.

Lisa Ajax inför Mello-genrepet år 2017. Bildkälla: Stella Pictures

Romansrykte om Chris i De Vet Du

År 2017 ryktades det att Lisa var tillsammans med Christopher Martland från De Vet Du. Lisa ville inte då kommentera ryktet, men hade kort innan berättat att hon var singel. Hon var inte heller särskilt sugen på att träffa någon.

– Jag tycker inte riktigt att jag behöver det just nu. Jag står starkt på egna ben nu. Det kommer när det kommer, sa Lisa till Expressen då.

Chris Martland i De Vet Du. Bildkälla: Stella Pictures

Lisa Ajax på Youtube

Lisa drev tidigare en kanal på Youtube där hon uppdaterade sina fans på vad som hände i hennes liv.

På kanalen har Lisa över 23 000 prenumeranter, och Lisa bjöd ofta på allt från vardagliga vloggar till längre videos där hon pratade om ämnen som psykisk ohälsa och kroppsideal. På Instagram hittar du Lisa under @lisaajax och där har hon över 270 000 följare.

Lisas tatueringar – en hyllar hennes mamma

Den som följer Lisa på sociala medier vet att hon har flera tatueringar. Hon har bland annat ett lejon tatuerat vid revbenen. En tatuering som betyder mycket för Lisa är den hyllningen hon har gjort till sin mamma Paula Korhola.

Lisa Ajax har flera tatueringar. Bildkälla: Instagram/lisaajax

I maj 2017 tatuerade Lisa in sin mammas namn på sin arm – och mamma Paula blev minst sagt rörd över dotterns fina gest.



– Mamma blev chockad och rörd, och jag tror att hon grät lite också, berättade Lisa för Hänt då.

Öppet berättat om hudsjukdomen Rosascea

Lisa har tidigare berättat att hon lider av hudsjukdomen Rosascea. När Lisa gästade Nyhetsmorgon i TV4 år 2017 så berättade Lisa att det var som allra värst när hon var med i "Idol", något som Nyheter24 skrev om då.

– Hela pannan var täckt. Jag fick panik, sa Lisa i "Nyhetsmorgon".

Lisa Ajax gästade Nyhetsmorgon och berättade då om sin Rosascea. Bildkälla: TV4

Lisa berättade att hon gick till flera hudläkare men att Rosascean avfärdades med "det är finnar".

Hon ville klippa lugg och ha keps, och ville knappt gå ut osminkad. Slutligen fick Lisa hjälp av en hudläkare, och med hjälp av tabletter och en salva så försvann utslagen på en vecka.