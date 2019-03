Ture Sventon har ibland lite svårt att uttala bokstaven S, då han läspar. Enligt boken Ture Sventon, privatdetektiv hette han egentligen från början "Sture Svensson". Men bytte namn av enkla anledningen att det helt enkelt var lättare att uttala förnamnet utan S.

Minns du honom? Den semmelälskande detektiven. Nu gör han äntligen comeback i tv-rutan! I en ny skepnad av komikern och skådespelaren Robert Gustafsson kommer vi att kunna njuta av jakten på Ville Vessla med de spetsiga skorna i en ny originalserie senare i år.

Ja, det är alltså Robert Gustafsson som kliver in i rollen som Ture Sventon i den nya tv-serien som kommer att visas på C More och TV4. Robert själv är exalterad över uppdraget.

– Att ta Ture Sventon in i 2000-talet känns både skrämmande och vansinnigt roligt, säger Robert Gustafsson i ett pressmeddelande.

"Förknippat med höga förväntningar"

Robert har minst sagt erfarenhet av att gestalta lite tokigare figurer, exempelvis Morran & Tobias och Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann. Med det i bakfickan är väl han om någon som klippt och skuren för denna roll?

– Jag inser att detta är förknippat med höga förväntningar och personliga visioner av hur Ture skall vara och bete sig, men därvidlag förbehåller jag mig rätten till en personlig tolkning som jag hoppas skall bli både överraskande och tillfredställande för alla Ture-fans där ute, fortsätter Robert Gustafsson.

Har dramatiserats tidigare

Åke Holmbergs nio böcker om Ture Sventons äventyr har dramatiserats tidigare som långfilm, radioteater och julkalender. Men då har privatdetektiven spelats av Jarl Kulle och Helge Skoog.

Men när det var dags för en tv-serie var det alltså Robert Gustafssons tur att kliva in.

– Som den anemiska taskspelar-sparris jag är kan jag kanske till och med se fram emot en avsevärd och klädsam viktökning med tanke på Tures rikliga konsumtion av temlor. Passionen att klä ut oss och förställa sig har vi ju dessutom gemensamt, avslutar Robert Gustafsson.

Serie i sex delar

"Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet" heter den nya serien som kommer bli i sex delar. Avsnitten spelas in just nu och väntas ha premiär på C More och TV4 under 2019.

