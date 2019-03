Fem saker du vill veta om stjärnkocken Gordon Ramsay

Gordon Ramsay, 52, har blivit en av världens kändaste tv-kockar efter att ha varit programledare för realityshower som Elake kocken, The F-Word, Kitchen Nightmares och Hell's Kitchen. Men han kanske är mest känd sina svordomar och sina utskällningar på oerfarna kocklärljungar.

I kväll sänds dokumentären "Gordon Ramsay och kokainet" där han berättar om sina personliga berättelser om drogen. Dessutom följer vi kocken till Colombia, där han besöker en kokaodling. Vi får även veta hur det vita pulvret har för inverkan på människan och samhället.

Vi har listat fem saker du kanske inte visste om stjärnkocken!

16 Michelinstjärnor

Gordon Ramsay klassas som en av världens främste gourmetkockar och driver ett 30-tal krogar världen över. Hans restauranger har tilldelats totalt 16 Michelinstjärnor. Stjärnkocken tilldelades sin första Michelinstjärna 1997 för restaurangen Aubergine i London.

Har varit med i en sexvideo

Den ökända älskarinnan Sarah Symonds hävdade under 2008 att Gordon Ramsay hade varit otrogen med henne - i sju år. Dessutom menade hon på att det fanns en hemmagjord sexvideo, som råkade hamna på vift – vilket Nyheter24 skrev om här. Tv-kocken är sedan 1996 gift med Tana Ramsay och paret har fyra barn tillsammans.

Gordon Ramsay har tilldelats 16 Michelinstjärnor. Bildkälla: Chris Pizzello/AP

Utpekad som Dubbelgångare

Kortvuxne Percy Foster slog igenom som porrskådis för sina slående likheter med Gordon Ramsay. 2011 omkom dock 35-åringen efter att hittats död i ett grävlingsbo. Teorierna till hans död varierade mellan ett självmord, att någon ska ha kastat ner dubbelgångaren i boet eller ett slagsmål med grävlingen.

Tjänat över 1,7 miljarder kronor

Gordon Ramsay är en väldigt rik man. Han tjänar cirka två miljoner kronor per avsnitt i diverser tv-program. Dessutom drar han in hissnande 420 miljoner per år genom sitt media– och restaurangimperium. Totalt har han tjänat in cirka 1,7 miljarder kronor under sin karriär, enligt Celebrity Worth.

Tragiskt missfall

Under 2016 drabbades Gordon Ramsay och hans fru Tana av ett tragisk missfall i femte månaden. Sorgen drabbade familjen hårt, något som de var öppna med på sociala medier.

”Vi hade en förödande helg då Tana drabbades av ett missfall fem månader in i graviditeten. Vi återhämtar oss tillsammans som en familj nu, men vi vill tacka alla där ute för er fantastiska support och era lyckönskningar”, skrev tv-kocken då på Facebook.