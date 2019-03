Det var i slutet av februari som alla deltagare i årets säsong av "Let's Dance" presenterades. Bland de kända namnen som ska snöra på sig dansskorna finns bland annat Kristin Kaspersen, Robin Bengtson, Lance Hedman, Sanna Lundell, Thomas Ravelli och Linnea Claeson.

Dansträningen är i full gång, något som Lances mamma Magdalena Graaf berättade om i sin blogg. Lance dansar med Linn Hegdal i årets upplaga av TV4-succén, och Magdalena är minst sagt imponerad av sin sons prestationer på dansgolvet.

"Körde Lancelot till dansen och tittade på honom och Linn när de repade sin premiärdans. JÄKLAR va duktiga de är!", skrev Magdalena stolt.

Linnea Claeson dansar tillsammans med Jacob Persson i "Let's Dance". Bildkälla: Stella Pictures

Fick nageln krossad av klack

Men för den tidigare handbollsspelaren Linnea Claeson har det dessvärre blivit en blodig start i danslokalen.

Linnea dansar med Jacob Persson, och under träningen igår så skedde det en rejält läskig olycka.

Linnea fick en klack i tån och hennes nagel krossades. På Instagram visar Linnea upp en bild på sin blodiga sko och skriver texten: "Var med i Let’s dance, they said. It will be fun they said".

Linnea Claeson fick sin tånagel krossad under dansrepetitionerna av "Let's Dance". Bildkälla: Instagram/linneaclaeson

I kommentarsfältet berättar Linnea för en nyfiken följare mer om vad som hände:

"Fick nageln krossad av en klack. Men som handbollstjej har man ändå haft myyyycket värre skit. Det är bara att tejpa och köra är livsfilosofin hahaha".

Fortsätter att dansa trots skadan

Linnea låter inte skadan stå i vägen för den fortsatte dansen.

"Vi kör på, ska på träning och fortsätta dansa om tio minuter så det är lugnt. Gör ont bara hahah", skriver Linnea på Instagram.

Linnea har nu fått hundratals hälsningar från hennes fans som hoppas att tån snart repar sig.

"Du e grym en hårding tror du går långt i Let's Dance"

"Sååå glad att DU ska vara med!! Inte glad för din stackars fot dock"

"Har danspartnern spikskor?"

"Usch, själv hatar jag att dansa. Krya och lycka till med Let's Dance"