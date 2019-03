Sjuka sociala experimentet – sex välkända Youtubers flyttar ihop

Det är Youtubeprofilerna Vlad Reiser, Amanda Strand, Daniel Norlin, Linus ”Zaitr0s” Andersson, Felicia Aveklew och Jasmine ”Jasse” Gustafsson som kommer att leva och bo tillsammans de kommande veckorna – och skapa massor med inspirerande innehåll till deras kanaler.

Profilerna kommer att ha ett fullspäckat schema med aktiviter och besök från både andra kända influencers och stora artister.

Lokalen, belägen på Regeringsgatan i Stockholm, har stora fönster ut mot gatan – så fansen får en unik möjlighet att integrera med profilerna på ett nytt sätt.

Nyheter24 besökte NJIE HOUSE och möttes av Vlad Reiser som visade runt i profilernas hem för den närmaste månaden.

– Här kommer vi att göra allt! Vloggar, challenges, streaming, gaming, you name it, säger Vlad Reiser.

Här är Youtube-profilerna som kommer bo i NJIE HOUSE:

Vlad Reiser, 25 år gammal.

Vlad var ju nyligen superaktuell med sin medverkan i årets Melodifestival, där han tävlade med bidraget Nakna i regnet. Innan dess var han välkänd för sin Youtubekanal där han har över 400 000 prenumeranter.

Jasmine ”Jasse” Gustafsson, 25 år gammal.

Jobbar med sina sociala medier och är ett välbekant ansikte efter medverkan i både Paradise Hotel och Ex on the beach. Här kan du kolla in Jasses Youtubekanal!

Jasmine "Jasse" Gustafsson är en av profilerna som kommer bo i NJIE HOUSE under 30 dagar. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT

Amanda Strand, 19 år gammal.

Amanda bor i Kungsbacka, söder om Göteborg och förutom att lägga upp innehåll på sin Youtubekanal, med över 160 000 prenumeranter, jobbar hon som modell och makeupartist.

Daniel Norlin, 25 år gammal.

Daniel är känd för sin Youtube-kanal med över 160 000 prenumeranter. Han fyller sitt innehåll med roliga pranks och vloggar. Vill du spana in Daniels Youtubekanal kan du gör det här!

Linus ”Zaitr0s” Andersson, 25 år gammal.

Linus, som på nätet går under namnet ”Zaitr0s”, är Sveriges största Fortnite–streamer. Han lägger upp videos på Youtube när han spelar.

Felicia Aveklew, 21 år gammal.

Felicia är en influencer som når ut till sina fans genom Youtube och Instagram. Hennes stora intressen är skönhet och träning, vilket vi får se mycket av i hennes sociala medier.

Från Melodifestivalen till NJIE HOUSE - Vlad Reiser är aktuell med att delta i det unika sociala experimentet. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT

NJIE HOUSE är ett unikt experimentet med syfte att uppmana alla till en mer hälsosam och aktiv livsstil. Och det är inte bara träning det syftas på – profilerna kommer få hitta på massor med roliga aktiviter som inspirerar i vardagen. Profilerna går att följa både på deras egna kanaler och på njie.com/njiehouse.

Se i klippet ovan när Vlad Reiser visar runt i Youtube-profilernas nya hem!