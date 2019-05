Så långa är superstjärnorna

Game of Thrones-stjärnan Kit Harington är 173 centimeter lång. Visste du förresten att han är gift med sin motspelerska Rose Leslie?

Kit Harrington. Bildkälla: Stella Pictures

Mother of dragons – Emilia Clarke är 157 centimeter.

Emilia Clarke på röda mattan. Bildkälla: Stella Pictures

Maisie Williams är 155 centimeter lång.

Maisie Williams spelade en av huvudrollerna i Game of Thrones. Bildkälla: Stella Pictures

Popikonen Christina Aguilera är 157 centimeter över markytan.

Det finns få på planeten som har en röst som Christina Aguilera. Bildkälla: Stella Pictures

Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo är 187 centimeter.

Cristiano Ronaldo är en av världens bästa fotbollsspelare. Bildkälla: Stella Pictures

Supermodellen Kate Moss blev upptäckt på en flygplats av en modellscout redan när hon var knatte. Hon skulle sedan bli en av världens bäst betalda modeller. Detta trots sin läng på omkring 170 centimeter. Som supermodell brukar du nämligen behöva vara längre än så.

Kate Moss. Bildkälla: Stella Pictures

En av de absolut coolaste karaktärerna i game of Thrones är utan tvekan Brienne of Tarth. Hon spelas av Gwendoline Christie som är omkring 191 centimeter.

Gwendoline Christie. Bildkälla: Stella Pictures

Det alla inte vet är att Jennifer Lopez är 49 år gammal. Det många inte heller vet är att hon är 164 centimeter.

Jennifer Lopez. Bildkälla: Stella Pictures

Queen B aka Beyoncé Knowles är 169 centimeter.

Beyoncé Giselle Knowles-Carter. Bildkälla: Stella Pictures

Justin Bieber är idag en gift man och är kär och galen i sin fruga Hailey Rhode Bieber (före detta Baldwin). Många har länge trott att Hailey är längre än Bieber men så är inte fallet. Hon är nämligen 171 centimeter medan Justin är 175 centimeter.

Justin Bieber. Bildkälla: Stella Pictures

31-årige Rihanna är omkring 173 centimeter lång.

Rihanna. Bildkälla: Stella Pictures

Marshall "Eminem" Mathers är idag 46 år gammal. Han är 173 centimeter lång.

Eminem. Bildkälla: Stella pictures

Svenske Tarzan-skådisen Alexander Skarsgård är hela 194 centimeter lång.

Alexander Skarsgård. Bildkälla: Stella Pictures

Madonna är idag 60 år och 164 centimeter lång.

Madonna. Bildkälla: Stella Pictures

Kim Kardashian West är 38 år, har fyra barn, är gift med Kanye West och hon är 159 centimeter lång.

Kim Kardashian. Bildkälla: Stella Pictures

Supermodellen Tyra Banks är gift med den norska fotografen Erik Asla och paret har en liten son. Tyra är 178 centimeter lång.

Tyra Banks. Bildkälla: Stella Pictures

Zlatan Ibrahimović är ingen minis direkt. Zlatan är nämligen hela 195 centimeter.

Zlatan Ibrahimović. Bildkälla: Stella Pictures

Kendall Jenner är längst av sina systrar med sina 179 centimeter.

Kendall Jenner. Bildkälla: Stella Pictures

Lady Gaga har väldigt ofta på sig platåskor vilket gör att det ofta är svårt att uppfatta hennes längd som är på 155 centimeter.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, även känd som Lady Gaga. Bildkälla: Stella Pictures

Hollywoods älskling Jennifer Lawrence är 175 centimeter lång.

Jennifer Lawrence. Bildkälla: Stella Pictures

Skådespelaren Will Smith är 188 centimeter.

Will Smith. Bildkälla: Stella Pictures

Fast And The Furious-stjärnan Vin Diesel är 182 centimeter.

Vin Diesel. Bildkälla: Stella Pictures

Nyförlovade Scarlett Johansson är omkring 160 centimeter.

Scarlett Johansson. Bildkälla: Stella Pictures

Idag är Brad Pitt 55 år och aktuell med Tarantinos film "Once Upon a Time in Hollywood". Han är 180 centimeter.

Brad Pitt. Bildkälla: Stella Pitures

Angelina Jolie är 169 centimeter.

Angelina Jolie. Bildkälla: Stella Pitures

Hertiginnan av Sussex Meghan Markle är 168 centimeter.



Meghan Markle. Bildkälla: Stella Pictures