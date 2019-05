Paows nya chockfrisyr: "Jag är ingen basic bitch"

Here we go again. En ny vecka betyder också att vi har en ny "Paow-nyhet" att presentera. Nu har Paulina Danielsson, 25, nämligen gått till frisörsalongen för att fixa till sitt hår.

I en poll på Paows Instagram fick hennes följare rösta om vilken hårfärg hon skulle ha. Alternativen var babyblått eller pastellrosa och majoriteten röstade på det senare.

Paow fixar till sig en ny frissa. Bildkälla: Paulina Danielsson/Instagram

Men i sann PH/Paow-anda så trotsade hon sina följares önskemål och valde att färga håret babyblått istället.

– Som ni vet, jag är ingen basic bitch. Så jag skulle alltså göra det ni inte röstade fram. Palla vara basic, säger hon på sin Instagram story.

Savage! Och resultatet blev alltså babyblått, vilket hon stoltserade med efter hårfärgningen.

"Omg", skriver hon på Instagram om sin nya hårfärg.

Se klippet ovan när hon berättar om valet av sin nya hårfärg!



Paows nya hårfärg. Bildkälla: Paulina Danielsson/Instagram





